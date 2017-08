Une nouvelle ère pour la recherche sur le carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

Qui souhaite un sandwich au fullerène?



Au cours des dix dernières années, les matériaux bidimensionnels (2D) ont ouvert de nouveaux horizons dans le domaine de la science des matériaux. Un financement de l'UE a maintenant permis de créer unede structures pour former des sandwichs suspendus au fullerène, offrant des propriétés intéressantes pour uneapprofondie.Des scientifiques ont créé une nouvelle structure en encapsulant une couche unique de molécules de fullerène entre deux couches de. Les résultats duPICOMAT, soutenu par un financement de l'UE, ont permis d'obtenir les premières images directes d'une hétérostructure 0D/2D suspendue. Celle-ci incorpore des molécules C60 entre deux couches de graphène pour former un sandwich au fullerène suspendu, comme ils l'ont révélé dans un article publié dans la revue "Advances".Ils déclarent avoir découvert "des îlots C60 propres et ordonnés épais d'une seule, protégés dudu microscope par les couches de graphène." Ils ajoutent que lea été partiellement protégé des dégâts dûs auau cours de l'par microscope électronique à balayage par transmission. Les structures obtenues contiennent de grandes zones propres d'undeatomique, ce qui permet d'étudier directement les îlots C60 grâce à lapar transmission (STEM).Étant l'un des éléments les plus polyvalents, le carbone occupe depuis plusieurs années une place centrale dans les sciences des. Il présente plusieurs allotropes de différentesmais aussi plusieurs géométries de liaison différentes, ce qui a attiré l'attention des chercheurs. En 1991, des nanotubes de carbone unidimensionnel ont suscité de l'intérêt, et en 2004 des chercheurs ont commencé à mener des expériences sur l'allotrope bidimensionnel de carbone, le graphène. Différentes combinaisons d'allotropes du carbone, comme des nanotubes de carbone remplis de fullerène (nanotubes à fullerène) et du graphite intercalé avec des fullerènes, ont été déjà été réalisées.Ce qui rend la recherche PICOMAT (Picometer scale insight and manipulation of novel materials) intéressante, c'est qu'en créant le système fullerène-graphène, les scientifiques ont formé un nouveau matériau qui comble une lacune dans les combinaisons disponibles d'hétérostructures de carbone hybrides. Étant donné que le sandwich au graphène fournit une chambre de réaction à l'échelle nanométrique, ainsi qu'unepropre au vide du microscope, il est possible d'observer laavec le microscope électronique en transmission. Les chercheurs basés à l'de Vienne estiment que cela ouvrira de nouvelles voies aux scientifiques voulant étudier la façon dont sont structurées d'autres molécules, encapsulées de façon identique.Les chercheurs ont fabriqué les sandwichs en utilisant lapour faire évaporer les molécules C60 sur des grilles de TEM recouvertes de graphène disponibles sur le marché. Puis ils y ont placé unerecouverte de graphène et ont amené les deux couches en contact grâce à l'd'une gouttelette de solvant. Contrairement à une simple couche de graphène, les sandwichs comportent également des monocouches de fullerène, dont les extrémités présentent un contraste d'image non-linéaire du motif dedes couches de graphène suspendues.Les chercheurs expliquent que les sandwichs au fullerène devraient avoir des propriétés hybridées qui pourraient convenir à des utilisations allant des lasers à l'échelle nanométriques aux réseaux de qubits deet aux éléments mécaniques à l'échelle nanométrique. Par ailleurs, ils affirment que la co-intercalation dealcalin pourrait les transformer en supraconducteurs à hautePour plus d'informations, voir: