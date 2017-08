La turbulence commune des particules et des footballeurs

mécanique des fluides (La mécanique des fluides est la branche de la physique qui étudie les écoulements de fluides c'est-à-dire des liquides et des gaz lorsque ceux-ci subissent des forces ou des contraintes. Elle est actuellement étendue à des écoulements solides...)

acoustique (L’acoustique est une branche de la physique dont l’objet est l’étude des sons et des ondes mécaniques. Elle fait appel aux...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

mathématiques (Les mathématiques constituent un domaine de connaissances abstraites construites à l'aide de raisonnements logiques sur des concepts tels que les nombres, les...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

statistiques (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle comprend la collecte, l'analyse, l'interprétation de données ainsi que la présentation de ces ressources afin de les...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre social,...)

vitesse (On distingue :)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de transmission, pistons, ...), bref, de tout ce qui...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une pièce de révolution.)

thermodynamique (On peut définir la thermodynamique de deux façons simples : la science de la chaleur et des machines thermiques ou la science des grands systèmes en équilibre. La première définition est aussi la...)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

turbulence (La turbulence désigne l'état d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire : tourbillons dont la taille, la localisation et l'orientation...)



© LMFA

Trajectoires de 4 joueurs lors d'un match de foot.

Références:

Contact chercheur:

Agités et turbulents les footballeurs ? Ce n'est pas la sociologie qui le dit, mais la mécanique des fluides. En étudiant les trajectoires de particules fluides dans un écoulement turbulent, des chercheurs de l'Institut universitaire des systèmes thermiques industriels, du Laboratoire deet d'et de l'dede Marseille ont mesuré des comportements similaires aux mouvements des sportifs en plein match. Ces travaux, qui soulignent l'effet duet du confinement sur les trajectoires des particules, sont publiés dans la revue Physical Review Fluids.Chaotiques et imprévisibles, les écoulements turbulents ne peuvent être décrits que par des modèles. Lede latente depuis des décennies de les affiner le mieux possible. Ces modèles se sont longtemps concentrés sur l'évolution de lades particules, mais s'intéressent aussi à leurs changements de trajectoires depuis que lapermet de les suivre. Des chercheurs de l'Institut universitaire des systèmes thermiques industriels (IUSTI, CNRS/Aix-Marseille Université), du Laboratoire dedes fluides et d'acoustique (LMFA, CNRS/École Centrale de Lyon/Université Claude Bernard/INSA Lyon) et l'Institut de mathématiques de Marseille (I2M, CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille) ont montré que, dans les écoulements en deux, les mouvements des particules étaient autant influencés par le temps et les bordures physiques que le sont les actions des footballeurs sur un terrain.Bien que dépourvues d'objectifs ou de missions, les particules fluides restent sujettes aux lois de laet leurs mouvements n'ont rien d'aléatoires. Le changement d'moyen de leurdépend de l'écoulement du temps et est affecté si les particules évoluent dans un espace confiné. De la même manière, les sportifs sont contraints par les lignes de touche et, si on les observe du dessus, se déplacent eux aussi en deux dimensions. Les chercheurs ont constaté ces similitudes grâce aux trajectoires de ces sportifs enregistrées pendant un match d'entraînement. Ces travaux aident à mieux comprendre les statistiques qui régissent les trajectoires des particules, et donc à améliorer les modèles deDirectional change of fluid particles in two-dimensional turbulence and of football playersBenjamin Kadoch, Wouter J. T. Bos, and Kai SchneiderPhys. Rev. Fluids 2, 064604 (9 juin 2017)DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.2.064604 Wouter Bos – LMFA