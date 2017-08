Un adhésif puissant et stable en milieu humide pour favoriser la cicatrisation

Lindsay Brownell, Wyss InstituteAvez-vous déjà essayé de faire adhérer un Band?Aid® à une peau humide sans perdre patience ? La peau humide n'est toutefois pas la seule surface inhospitalière pour les adhésifs médicaux. En effet, l'organisme regorge de, de sérum et d'autres liquides qui nuisent à la cicatrisation de nombreuses lésions internes. Parmi les adhésifs actuels, plusieurs sont toxiques pour les cellules, rigides une fois secs et n'adhèrent pas bien aux tissus biologiques. Cependant, des chercheurs des universités Harvard et McGill ont mis auun adhésif ultrapuissant, résistant, biocompatible et dont l'adhérence aux tissus - même humides - est comparable à celle duélastique naturel de l'organisme. La revuede cette semaine consacre un article à leurs travaux.Jianyu Li, auteur principal de l'étude, est aujourd'hui professeur adjoint au Département de géniede l'Université McGill. Lorsqu'il a commencé à étudier les adhésifs médicaux dans le but de les améliorer - il était alors boursier postdoctoral à l'Wyss de génie biologique de l'Harvard - il a trouvé la solution là où il l'attendait le moins : chez une. Lorsqu'elle se sent menacée, la Loche roussâtre (Arion subfuscus), répandue enet dans certaines régions des États-Unis, sécrète un mucus qui, telle une, la cloue sur place si solidement que lea du mal à la déloger. Lors d'une étude antérieure, on avait constaté que cette substance comportait une matrice résistante parsemée de protéines àpositive. Il n'en fallait pas plus pour que Jianyu Li et ses collaborateurs de l'Institut Wyss et de l'École John-A.-Paulson de génie et de sciences appliquées (SEAS) de l'Université Harvard aient l'idée de créer un hydrogel à double couche. La première couche, matrice constituée d'alginate-polyacrylamide, sert de support à unecouche adhésive qui renferme des polymères à charge positive faisant saillie à saUnegagnante Les polymères de la couche adhésive se lient aux tissus biologiques par trois mécanismes - attractionaux surfaces cellulaires à charge négative, fixation par liaisons covalentes entrecontigus et interpénétration physique - réalisant une très forte adhérence. Cela dit, la matrice est aussi importante que la couche adhésive, précise le chercheur : " Lors de la mise au point de la plupart desantérieurs, on se souciait uniquement de l'tissu-adhésif. Dans le cas de notre adhésif, l'peut se dissiper dans la matrice, si bien que le produit peut se déformer beaucoup plus avant de se briser ". La matrice conçue par l'équipe de chercheurs renferme des ions calciumà l'hydrogel d'alginate par des liaisons ioniques. Lorsque l'adhésif subit un, ce sont ces liaisons ioniques qui se brisent en premier, " sacrifice " qui permettra à la matrice d'absorber une granded'énergie avant que sa structure soit altérée." Notrese distingue essentiellement par une combinaison gagnante, à savoir une très grande adhérence alliée à une capacité de transférer et de dissiper la contrainte. Ce sont là des propriétés qui n'ont jamais été réunies dans un seul et même adhésif ", explique Dave Mooney, Ph. D., auteur-ressource, membre fondateur et professeur à l'Institut Wyss ainsi que titulaire de la chaire de la Famille Robert-P.-Pinkas en génie biologique à la SEAS.Les chercheurs ont mis leur adhésif à l'essai sur toutes sortes de tissus porcins, tant secs qu'humides :, cartilage, coeur,et. L'adhérence du produit à tous ces tissus s'est révélée significativement supérieure à celle d'autres adhésifs médicaux. De plus, ce puissant adhésif est demeuré stable et fermement attaché aux tissus pendant deux semaines après avoir été implanté chez des rats ou utilisé pour obturer un trou dans un coeur de, qu'on a ensuite gonflé et dégonflé mécaniquement, puis soumis à des dizaines de milliers de cycles d'extension. On s'est également servi de cet adhésif pour juguler unehépatique chez la souris : le produit n'a pas lésé les tissus ni provoqué l'apparition d'adhérences sur les tissus avoisinants, effets indésirables observés tant avec la colle super glue qu'avec un adhésifà base de thrombine.Quelles sont les applications possibles ? En, les applications possibles d'un matériau d'une telle efficacité ne manquent pas. Ainsi, on pourrait en faire des pièces à découper et à appliquer sur des surfaces tissulaires, ou encore une solution injectable indiquée en cas deprofonde. Cet adhésif peut également servir à attacher unà une structure, par exemple un dispositif d'assistance cardiaque. " Les éventuelles applications de cette famille de puissants adhésifs sont multiples ", souligne Adam Celiz, Ph. D., coauteur et aujourd'hui chargé de cours au Département de génie biologique de l'Imperial College de. " Nous pouvons fabriquer ces adhésifs au moyen de matériaux biodégradables, qui se décomposeront après avoir rempli leur mission. Nous pourrions même allier cetteà la robotique souple pour concevoir des robots adhésifs, ou encore à la pharmacologie pour mettre au point de nouveaux dispositifs d'administration de médicaments. "" Ce n'est pas la première fois que l'on trouve dans la nature la parfaite solution à un problème courant. Il suffit de chercher à la bonne place et d'avoir un peu de flair ", résume Donald Ingber, directeur fondateur de l'Institut Wyss, titulaire de la chaire Judah-Folkman devasculaire à la Faculté de médecine de l'Université Harvard et à l'pour enfants de Boston (Programme de biologie vasculaire) ainsi que professeur de génie biologique à la SEAS de l'Université Harvard. " Nous avons bien hâte de voir où nous mènera cette technologie, inspirée d'une simple limace, dans ses éventuelles applications enet en cicatrisation. "L'article " Tough adhesives for diverse wet", J. Li et coll., a été publié dans la revue Science Cette étude a été financée par l'Institut Wyss de l'Université Harvard, la Fondation nationale des sciences (NSF), les Centres desur le génie des matériaux (MRSEC) de l'Université Harvard, les Instituts nationaux de la santé (NIH) des États-Unis, la bourse internationale sortante Marie-Curie, la Fondation des sciences de l'Irlande et l'Université Tsinghua.