» ALPHA se penche sur les secrets de l'antimatière

Alpha Experiment (Image: Maximilien Brice/CERN)

Dans un article paru dans la revue, l'expérience ALPHA auprès du Décélérateur d'antiprotons du CERN rapporte la première observation de la structure hyperfine de l'antihydrogène, l'équivalent de l'hydrogène dans l'. Ces résultats montrent la voie pour des analyses toujours plus détaillées de la structure de l'antihydrogène et pourraient aider à comprendre les différences qui existeraient entreet antimatière.Les chercheurs ont réalisé des mesures spectroscopiques sur desd'antihydrogène fabriqués, en générant des transitions entre différents états d'des anti-atomes. Ils ont ainsi amélioré des mesures précédentes enet mesurant deux lignes spectrales de l'antihydrogène. La spectrosocopie est un moyen de sonder la structuredes atomes en étudiant leuravec desélectromagnétiques.En 2012, l'expérience ALPHA a démontré pour la première fois la possibilité technique d'agir sur la structure interne d'atomes d'antimatière. En 2016, l'équipe a rapporté la premièrede transitions optiques de l'antihydrogène. Enles antiatomes à des micro-ondes d'uneprécise, les scientifiques ont désormaisdes transitions hyperfines et affiné leurs mesures. L'équipe est parvenue à mesurer deux lignes spectrales de l'antihydrogène et n'a observé aucune différence en les comparant aux lignes spectrales de l', dans les limites de précision de l'expérience., explique Jeffrey Hangst, porte-parole de l'expérience ALPHA.Avec ses techniques de piégeage de l'antimatière, ALPHA est à présent capable de capturer un grandd'antiatomes (jusqu'à 74 en même temps), ce qui facilite la réalisation de mesures de précision. Avec ce nouveau résultat, la collaboration ALPHA a montré la maturité de ses techniques, pour explorer les propriétés des atomes d'antimatière.Les progrès rapides des expériences du CERN auprès du Décélérateur d'antiprotons, installation unique en son genre, sont très prometteurs, et laissent augurer des mesures encore plus précises dans un futur proche.