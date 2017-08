Le coeur du Soleil tourne sur lui-même en une semaine

Pour la première fois, la vitesse de rotation du cœur du Soleil a pu être évaluée correctement. Ces travaux, qui relancent plus largement l'étude de la physique de ce cœur, sont publiés dans la revueRemarquablement stable depuis 4,6 milliards d'années, leest maintenu ainsi par l'équilibre quasi parfait entre la, qui tend à le contracter, et lades réactions thermonucléaires en son cœur. L'instrument Golf, ende notreà bord de la, mesure ainsi les oscillations solaires, porteuses des propriétés physiques de ses différentes couches. En orbite autour de notre étoile depuis plus de 20 ans, il enregistre toutes les 10 secondes unintégré des pulsations de lasolaire. Différentes équipes auscultent ce flot depour identifier les nombreux motifs des vibrations qui agitent le Soleil. Des chercheurs du laboratoire Lagrange (CNRS/Observatoire de la Côte d'Azur/Université Nice Sophia Antipolis), de l'd'spatiale (CNRS/Université Paris-Sud), du laboratoire Astrophysique, interprétation, modélisation (CNRS/UniversitéDiderot/CEA), du Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux), de l'Institut d'astrophysique des Canaries et de l'américaine Ucla sont ici parvenus à détecter les modes dedu Soleil. Ceux-ci sont comme des vagues dont la gravité est lade rappel, comme nos vagues à la surface de la, mais qui dans le soleil ne peuvent exister que dans ses couches très profondes. Ces oscillations étant particulièrement difficiles à observer, les chercheurs ont utilisé les données de Golf d'une nouvelle manière: l'exploitation d'undes modes de vibration acoustiques, ceux qui sont visibles en surface. Ce paramètre mesure lemis par lesacoustiques pour effectuer un aller-retour au travers du Soleil, en passant par son centre. Les chercheurs y ont décelé l'impact des modes de gravité, et ont donc prouvé leur existence.Premier résultat issu de cette détection, le taux de rotation moyen du cœur thermonucléaire du Soleil, qui restait très mal connu, a pu être mesuré précisément. Il tourne sur lui-même en une semaine, soit 3,8 fois plus vite que les couches extérieures et intermédiaires. Ces travaux relancent de nombreuses études sur ladu Soleil. De quoi affiner davantage les modèles sur sa naissance, son évolution, sa structure et sa composition chimique. Ces modes de gravité indiquent notamment la présence d'une zone où lavarie énormément, à ladu cœur thermonucléaire, ce qui n'est pas prévu par son modèle standard. Cela relance également les discussions sur la nature d'un possibleau centre de l'astre.