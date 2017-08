Une étape décisive

Des molécules d'eau révèlent l'atmosphère d'une exoplanète





Horizon (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie, littérature,...)

Des molécules d'eau rayonnant dans l'atmosphère de l'exoplanète WASP-121b ont permis à des astronomes de prouver qu'elle était dotée d'une stratosphère. L'équipe internationale de chercheurs à l'origine de cette découverte, dirigée par l'd'Exeter et comprenant des chercheurs du PRN PlanetS, a mené sesavec le. C'est la première fois que la présence d'uned'unepeut être démontrée. Uneà lire dans la revue Nature.WASP-121b, située à environ 900 années-lumière de la, est une exoplanètede, communément appelée "". Elle tourne autour de sonen 1,3et se trouve donc à la plus petite distance possible avant que lade l'étoile ne commence à la déchirer. Cette proximité implique que le haut de son(la stratosphère) soit chauffé à 2,500°C environ, uneà laquelle leexiste sous forme gazeuse plutôt que sous forme solide. Autrement dit, son atmosphère est suffisamment chaude pour vaporiser le fer !Dans la stratosphère terrestre, l'piège ledu, ce qui augmente la température de cette couche d'atmosphère. D'autres corps duont également des stratosphères dont le réchauffement est cette fois assuré par le, comme par exemple autour de Jupiter et de, unede Saturne.Dans les planètes du système solaire, la variation de température dans la stratosphère est généralement inférieure à 100°C alors que sur WASP-121b, la température dans la stratosphère augmente de 1000°C. "Il est excitant de mesurer une élévation de température aussi forte, cela signifie que des processus chimiques spéciaux se produisent à des altitudes plus élevées, ce qui pourrait affecter l'évolution atmosphérique de la", explique Vincent Bourrier, co-auteur de l'étude et membre de PlanetS à l'Université de Genève (UNIGE).Des recherches antérieures menées ces dix dernières années avaient déjà révélé des signes possibles de stratosphères sur d'autres exoplanètes, mais c'est la première fois que des molécules d'rayonnant ont été détectées, représentant lele plus clair de l'existence d'une stratosphère exoplanétaire. "Détecter laémise par lad'eau chaude dans cette exoplanète est une étape décisive pour comprendre le fonctionnement des atmosphères de ces planètes extrêmes", a déclaré David Ehrenreich, co-auteur de l'étude, professeur associé au Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE etprincipal dudu Conseil Européen de rechercheACES*. "La prochaine étape consiste maintenant à repérer et à identifier les molécules responsables de l'élévation de la température."