La masse du proton mesurée plus faible que prévu

proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire positive.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie à l'aide de la trace, dans...)



Le dispositif Penning utilisé par les scientifiques de MPIK pour des mesures de précision de la masse de particules uniques. (Image: Max Planck Institute for Nuclear Physics)

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte pour prendre une décision ou pour effectuer un calcul.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle...)

électrodynamique quantique (L'électrodynamique quantique relativiste est une théorie physique ayant pour but de concilier l'électromagnétisme avec la mécanique quantique en utilisant un formalisme Lagrangien relativiste.)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative,...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

isotope (Le noyau d'un atome est constitué en première approche de protons et de neutrons. En physique nucléaire, deux atomes sont dits isotopes s'ils ont le même nombre de protons. Le nombre de protons dans le noyau...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

tritium (Le tritium (T ou 3H) est - comme le deutérium - l'un des isotopes de l'hydrogène. Il possède 1 proton et 2 neutrons. Il a été mis en...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est...)

physique nucléaire (La physique nucléaire est la description et l'étude du principal constituant de l'atome : le noyau atomique. On peut distinguer :)

Heidelberg (Heidelberg est une ville d'Allemagne située dans la vallée du Neckar, au nord-ouest du Land de Bade-Wurtemberg. Le nom de "Heidelberg" provient peut-être de Heidelbeere qui veut...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

combinaison (Une combinaison peut être :)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...)

cercle (Un cercle est une courbe plane fermée constituée des points situés à égale distance d'un point nommé centre. La valeur de cette...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le...)

antimatière (L'antimatière est l'ensemble des antiparticules des particules composant la matière classique — celle dont est faite la Terre. Le préfixe « anti- » signifie que...)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

systématique (En sciences de la vie et en histoire naturelle, la systématique est la science qui a pour objet de dénombrer et de classer les taxons dans un certain ordre, basé sur des principes...)

ion (Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais, à partir de l'adjectif grec ἰόν (ion), se traduisant par « allant, qui va ».)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

Une équipe de chercheurs en Allemagne a réalisé la mesure la plus précise à ce jour de la masse d'un proton unique (le proton est la particule qui - avec le neutron et l'électron - compose l'ensemble de la matière ordinaire dans l'Univers). Elle a découvert que leest environ 30 milliardièmes d'un pour cent plus léger qu'on ne le pensait. Ce résultat constitue une amélioration d'un facteur trois de la précision de la valeur admise par le Comité depour laet la(CODATA) - qui recueille et publie régulièrement les valeurs recommandées des constantes physiques fondamentales. Il diverge de la valeur centrale publiée, à un niveau de 3,3 écarts types, ce qui signifie que la nouvelle valeur est sensiblementde la valeur initialement mesurée.La masse du proton est unfondamental enatomique et en, influant sur les spectres atomiques et permettant des tests de calculs ultra-précis en, ladécrivant la manière dont interagissent laet la. En particulier, la comparaison précise de la masse du proton et de celle de l'antiproton constitue un test important d'une symétriedu Modèle standard, appelée invariance CPT (charge, parité et temps). Ce résultat pourrait aussi faire la lumière sur d'autres énigmes, par exemple sur les anomalies bien connues dans la masse mesurée de l'd'le plus lourd, à savoir leLes scientifiques de l'Max Planck de(MPIK) àet leurs collaborateurs du RIKEN au Japon ont utilisé un dispositif appelé piège de Penning pour stocker des protons isolés et des ionsfortement chargés grâce à unede champs électriques et magnétiques élevés, à unede 4 degrés Kelvin(- 269,15 °C). Dans ce piège, leles particules à se déplacer en. On déduit directement la masse du proton de la mesure des fréquences caractéristiques des particules piégées entraînées dans ce mouvement.Ces détecteurs ultra-sensibles adaptés aux particules isolées ont été développés en partie par l'équipe du RIKEN, grâce à l'expérience acquise avec des pièges similaires destinés à lasur l'auprès du Décélérateur d'antiprotons (AD) du CERN. ", explique Stefan Ulmer, chef de groupe au RIKEN et porte-parole de l'expérience BASE auprès de l'AD.fast shuttling,. "Alors même que des mesures de, réalisées avec soin, ont confirmé une série de valeurs publiées de la masse du proton, et montré qu'aucun effetimprévu n'a été révélé par la nouvelle méthode, un tel écart par rapport à la valeur admise incitera probablement d'autres équipes à réexaminer la masse du proton. L'écart observé a déjà incité l'équipe de scientifiques des instituts MPIK et RIKEN à améliorer encore la précision de ses mesures, par exemple en stockant un troisièmedans le piège et en le mesurant simultanément afin d'éliminer les incertitudes dues aux fluctuations dumagnétique, qui sont la principale source d'erreurs systématiques dans le dispositif., explique Andreas Mooser, membre de l'équipe de BASE.. "Le résultat a été publié le 18 juillet 2017 dans la revue