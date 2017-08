Le premier réseau de distribution quantique de clés en Chine

Alors que les pirates trouvent des moyens toujours plus sophistiqués de mener leurs attaques, la Chine s'apprête à lancer leJinan, le premierimpiratable au, qui constitue une étape majeure dans le développement de laquantique.Le, qui porte le nom de lade l'Est de la Chine dans laquelle la technologie a été, devrait être opérationnel fin août 2017. Jinan est le centre névralgique du réseau quantique de Beijing-Shanghai, en raison de sa position stratégique entre les deux grandes métropoles chinoises."Nous prévoyons d'utiliser le réseau dans les domaines de la défense nationale, de la finance, etc. et espérons l'étendre sous forme de pilote afin de l'utiliser, en cas de réussite, en Chine et dans le monde entier", indique Zhou Fei, directeur adjoint du Jinan Institute ofTechnology, au journal britannique "Financial Times".En lançant le réseau, la Chine deviendra le premierau monde à mettre en œuvre la technologie quantique dans le cadre d'une utilisation commerciale réelle. Cette réalisation mettra également en évidence le rôle clé joué par la Chine sur la scène mondiale dans laau développement de technologies basées sur les principes quantiques, devant l'UE et les États-Unis, deux autres prétendants à cette position de leader mondial.Également appeléquantique de clés (QKD), ce réseau est plus sûr que les systèmes deélectronique équivalents couramment utilisés. Contrairement à unou un câbleclassique qui peut être piraté à l'insu de l'émetteur ou du destinataire, un réseau QKD avertit les deux utilisateurs en cas d'atteinte à la sécurité du système, dès que celle-ci se produit. En effet, l'infraction modifiant immédiatement les informations transmises, l'altération est décelable instantanément. Une fois le réseau totalement en place, il deviendra presque impossible pour les autres gouvernements d'écouter les communications chinoises.Sur le réseau Jinan, quelque 200 utilisateurs des secteurs militaire, financier et électrique chinois seront en mesure d'envoyer des messages en toute sécurité en ayant l'assurance qu'ils sont les seuls à pouvoir les lire. Ce réseau s'étendant sur plus de 2 000 km sera le plus long réseau de communication quantique terrestre au monde.Tim Byrnes,quantique audede l'de(NYU) s'est lui aussi adressé au "Financial Times": "La Chine a réalisé de grandes choses grâce à laquantique... Il est impressionnant de constater laavec laquelle elle a progressé dans des projets de recherche qu'il aurait été trop coûteux de mener à bien dans d'autres pays... la communication quantique a suscité bien plus d'intérêt dans le secteurchinois que partout ailleurs dans le monde, ce qui signifie que le pays pourrait bien devancer l'et les États-Unis dans ce domaine."Toutefois, l'Europe est elle aussi déterminée à prendre la tête de la "révolution quantique" qui promet d'être un des phénomènes technologiques décisifs du XXIe. L'UE a investi 550 millions d'euros dans les technologies quantiques et apporté un soutien politique aux chercheurs par le biais du 2016 Quantum Manifesto.Par ailleurs, au vu de cette dernière réalisation de la Chine (laquelle a déjà à son actif l'envoi réussi d'unà ladepuis sonquantique - le premier au monde - par le biais d'unquantique), il semblerait que la course à la place de leader mondial dans le domaine quantique ait d'et déjà commencé...