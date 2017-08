Découverte de particules de suie trés nocives

Toxiques, polluantes et contributrices de l'effet de serre, les particules de suie sont produites lors des processus de combustion incomplète. Des chercheurs regroupésdu laboratoire Physicochimie des processus deet de l'ont montré que les plus petites particules de suie ont und'environ deux nanomètres. Une taille très inférieure aux estimations duet des normes en vigueur. Ces travaux sont publiés dans la revue Aerosoland Technology.Un grandd'espèces gazeuses se forment lors de la combustion d'un. Dans certaines conditions, des particules solides de suie peuvent également être émises. Les mécanismes chimiques de cette transition entregazeuse et particules solides font l'de très nombreuses études. Des chercheurs du laboratoire Physicochimie des processus de combustion de l'atmosphère (PC2A, CNRS/Université de Lille), du Conseil national de recherches du Canada, de l'allemande de Bielefeld et de la société TSI ont mis en évidence la présence de nanoparticules de suie d'environ 2 nanomètres. Les chercheurs du PC2A ont découvert au préalable un type particulier de flammes qui gèlent la croissance des particules de suie: les flammes de nucléation. Dans des flammes "normales", les suies grossissent rapidement par réaction avec la phase gazeuse et masquent alors les plus petites.La concentration et la taille des suies ont été mesurées par incandescence induite par(LII), une technique basée sur l'échauffement des particules de suie autour de 4000 K aumême de la flamme. Plus elles sont grosses, plus elles mettent deà refroidir: cette durée est donc corrélée à leur taille. Les chercheurs ont ainsi détecté des particules de suie de seulement 2 nanomètres. Desbien moindres que les tailles prises en compte dans les normes antipollution, limitées dans le meilleur des cas aux particules supérieures à 23 nm pour lesautomobiles. Or ces particules sont classées parmi les cancérogènes certains du fait de leur pouvoir de pénétration au fond des alvéoles pulmonaires. Ces travaux ouvrent donc la voie à de nombreuses autres études afin d'adapter les connaissances et réglementations à l'existence de ces suies nanométriques.Investigation of the Size of the Incandescent Incipient Soot Particles in Premixed Sooting and Nucleation Flames of n-Butane Using LII, HIM, and 1nm-SMPSC.Betrancourt, F., P.Desgroux, X.Mercier, A.Faccinetto, M.Salamanca, L.Ruwe, K.Kohse-Höinghaus, D.Emmrich, A.Beyer, A. Gölzhäuser & T.TritscherAerosol Science and Technology (mai 2017)Pascale Desgroux – PC2A