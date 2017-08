Quelles sont les prochaines étapes ?

Drones, une stratégie européenne pour une utilisation sûre

L'entreprise commune SESAR a dévoilé aujourd'hui le schéma directeur d'un concept visant à faire de l'utilisation des drones dans l'inférieur unesûre, sécurisée et respectueuse de l'Sollicitée par la Commission européenne, l'entreprise commune SESAR [1], dont la mission est de mettre aule système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien, a dévoilé aujourd'hui le schéma directeur d'un concept visant à faire de l'utilisation des drones dans l'espace aérien inférieur une activité sûre, sécurisée et respectueuse de l'environnement. L'"U-Space", qui englobe l'espace aérien jusqu'à 150 mètres d', posera des jalons pour le développement d'un marché robuste etdes services liés aux drones dans l'UE. L'enregistrement des drones et de leurs utilisateurs, leur identification électronique et leur géorepérage devraient être possibles d'ici 2019. Led'présenté aujourd'hui est une manifestation de la volonté de la Commission de concrétiser son ambitieusede l'et d'exploiter à plein le potentiel économique des drones. Il faut pour cela un cadre législatif efficace qui puisse favoriser la primauté et la compétitivité européennes,en répondant à un certainde préoccupations légitimes, dont la première est la sécurité.Mme Violeta Bulc, commissaire européenne chargée des transports, a déclaré: "Derrière les drones, il y a de l'innovation, de nouveaux services pour les citoyens, de nouveaux modèles d'entreprise et un énorme potentiel de croissance économique. Nous avonsque l'UE soit aux commandes et qu'un marché européen des services liés aux drones soit sûr et opérationnel d'ici 2019. L'UE doit prendre en, au niveau mondial, l'élaboration du cadre adapté qui permettra à ce marché de prospérer et libérera son potentiel au profit de secteurs majeurs de l'économie."Le document d'orientation définit un certain nombre de principes de base. L'"U-Space" devrait être:: la sécurité à basse altitude sera équivalente à celle des opérations aériennes classiques avec pilote à bord. L'idée est de mettre en place pour les drones un système similaire à la gestion du trafic aérien pour les vols avec pilote.: le système fournira des informations permettant à des drones fortement automatisés ou autonomes de voler en toute sécurité et d'éviter les obstacles ou les collisions.: cela concerne les services de base tels que l'enregistrement, l'identification électronique et le géorepérage. Il sera néanmoins nécessaire de développer, par la suite, d'autres services de l'U-Space, ainsi que les normes correspondantes.L'Agence européenne de la(AESA) coopère avec les États membres et les entreprises du secteur pour doter l'UE de règles de sécurité efficaces qui soient proportionnées aux risques inhérents à cette activité. Ces règles mettront en œuvre les dispositions du règlement de base de l'UE sur la sécurité aérienne, que le Parlement européen et le Conseil (autrement dit, les États membres de l'UE) devraient adopter dans les prochainsLa Commission, par l'intermédiaire de l'entreprise commune SESAR, financera une série de projets concernant les drones, en mettant l'accent sur leur intégration dans le système de l'aviation.Enfin, un groupe d'experts sera établi pour mener une réflexion sur les prochaines étapes de la politique européenne des drones.La fourniture de services dans les zones urbaines, la collecte depour une grande variété de secteurs d'activité, l'inspection d'infrastructures, l'agriculture, leet lade précision sont quelques-unes des applications possibles de cette. On s'attend à ce que le marché des services liés aux drones s'accroisse de manière significative: les estimations varient entre 10 milliards d'euros d'ici 2035 et 127 milliards d'euros pour les années à venir. Selon des prévisions récentes, d'ici 2020, la taille du marché mondial des drones aura augmenté de 42 % pour l'agriculture de précision, de 26 % pour leset le divertissement, de 36 % pour l'inspection et ledes infrastructures, et de 30 % pour les loisirs [2].Les règles européennes communes en vigueur ne concernent que les drones d'unsupérieur à 150. En deçà de ce seuil, la responsabilité de la réglementation revient aux États membres. Les règles nationales permettent certes de développer une expertise, mais elles ont tendance à diverger et sont source de fragmentation sur le marché intérieur de l'UE. Cette fragmentation empêche la mise au point de nouveaux produits, freine l'introduction des technologies et peut également entraîner des risques pour la sécurité. En décembre 2015, la Commission a donc proposé de créer, à l'échelle de l'UE, un encadrement pour les drones qui ferait partie intégrante de sa stratégie de l'aviation. Cette démarche nécessite l'instauration d'un cadre réglementaire, composé notamment de normes, ainsi que l'intégration en toute sécurité des drones dans l'espace aérien, qui constitue l'du schéma directeur présenté aujourd'hui.