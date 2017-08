Etude du processus de formation d'agrégats de PAH

Figure: Evolution de l'énergie d'ionisation avec la taille des agrégats de pyrène (C16H10). Les valeurs expérimentales (courbe noire) sont comparées aux résultats des simulations moléculaires (courbes en couleur).

Une équipe interdisciplinaire française impliquant des laboratoires toulousains (IRAP, LCPQ) et de la région parisienne (Synchrotron SOLEIL, ISMO) ont combiné la mesure de spectres de photo-ionisation auavec des simulations moléculaires et ont pu établir la corrélation entre structures et propriétés électroniques (ionisation) d'agrégats de molécules polycycliques aromatiques hydrogénées (PAH) engazeuse. La connaissance de ces structures va permettre de mieux caractériser les propriétés de ces agrégats en particulier leur spectroscopie et leur stabilité afin d'avancer dans notre compréhension du rôle de ces systèmes dans lades régions de formation d'étoiles ainsi que dans les flammes.Des premières mesures expérimentales de spectres de photoélectrons d'agrégats de PAH à base de pyrène C16H10 et de coronène C24H12 ont été obtenues en utilisant la technique d'de photoélectrons-photoions en coïncidence disponible sur la ligne delointain (VUV) DESIRS à SOLEIL. Cesont été confrontées aux résultats de simulations moléculaires dans lesquelles les effets de structure et deont été pris en compte. Pour un agrégat de typiquement 6 molécules un certaind'isomères peuvent être peuplés à des températures de 100-200K. La qualité de l'accord expériences/simulations a permis de valider l'approche théorique utilisée. Les structures d'agrégats obtenues sont composées d'empilements multiples au-delà de typiquement 4 monomères. Un résultat important a été de montrer que, lors de l', lane se répartit pas sur l'de l'agrégat mais reste localisée sur quelques unités moléculaires (1 à 3). Ce comportement va affecter les propriétés électroniques et la stabilité de ces systèmes.Dans les milieux astrophysiques, les PAH sont produits par destruction de très petits grains carbonés sous l'effet des photons VUV. Les travaux présentés ici constituent une première étape de l'étude de ce processus, les agrégats de PAH étant considérés comme des systèmes modèles en laboratoire de ces très petits grains carbonés cosmiques. Les propriétés d'ionisation des agrégats de PAH (énergie d'ionisation relativement basse et forted'ionisation) impliquent que ces espèces seraient en grande partie ionisées dans les milieux où les PAH sont formés. Leurs propriétés d'vont donc différer par rapport à celles des agrégats neutres qui ont été jusqu'à présent considérés dans les modèles astrophysiques.Ce travail(CNRS-INSU/INP/INC) a été initié dans le cadre duANR Gas-phase PAH research for the interstellar medium (GASPARIM, ANR-10- BLAN-0501) et a mis également en jeu des moyens du projet ERCNANOCOSMOS. Size Effect in the Ionization Energy of PAH Clusters , C. Joblin, L. Dontot, G.A. Garcia, F. Spiegelman, M. Rapacioli, L. Nahon, P. Parneix, T. Pino, and P. Bréchignac, Journal of Physical Chemistry Letters 8, 3697–3702 (2017), 25 juillet 2017Christine Joblin, IRAP (CNRS/Université Paul Sabatier-Toulouse III)