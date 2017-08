Une source de photons uniques détecte le mouvement d'un oscillateur



© CEA

Des chercheurs ont réussi à coupler une boîte quantique semi-conductrice et un fil vibrant. La boîte quantique permet alors de détecter les vibrations mécaniques du fil avec une très grande sensibilité. Ces travaux, fruits d'une collaboration entre l'de Bâle et l'Inac, ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement deoriginaux et pour des études fondamentales.Une boîte quantique est une nanostructure semi-conductrice (detypique de dix nanomètres), dont les propriétés optiques sont similaires à celles d'un. Cette nanostructure est habituellement exploitée pour des études d'quantique, en particulier pour générer des impulsions lumineuses contenant exactement un. Elle permet ici de sonder finement le mouvement d'unPour ce faire, la boîte est directement intégrée à la base de l'oscillateur, un filhaut de dix micromètres. Lorsque ce dernier vibre, la boîte est soumise à une déformation oscillante, qui module l'écart entre ses niveaux d'et donc lades photons qu'elle émet. En mesurant précisément ces variations en spectroscopie optique, il est possible de résoudre les vibrations thermiques de différents modes mécaniques du fil àcryogénique, soit des amplitudes de vibration de l'ordre de la centaine de femtomètres (10-13 m).Ces résultats ouvrent la voie au développement de nouveaux capteurs. De plus, comme le couplage entre la boîte quantique et le fil fonctionne dans les deux, la boîte quantique est capable de mettre en mouvement l'oscillateur, unpourtant mille fois plus grand qu'elle !