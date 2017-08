Des trous noirs supermassifs se nourrissent de méduses cosmiques

Des observations de "galaxies méduses" effectuées au moyen du Very Large Telescope de l'ESO ont révélé l'existence d'un nouveau mode d'alimentation des trous noirs supermassifs. Il semble en effet que le processus conduisant à la formation des tentacules deet des toutes jeunes étoiles, un processus à l'origine du surnom donné à ces galaxies, permette également au gaz d'atteindre les régions centrales des galaxies, alimentant par là mêmequi y siège et lui conférant cette brillance élevée. Les résultats de cette étude sont parus dans la revueUne équipe dirigée par des astronomes italiens a utilisé l'instrument MUSE (Explorateur Spectroscopique Multi-Unités) qui équipe le Very Large Telescope (VLT) à l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili pour étudier le processus responsable de l'échappement du gaz des galaxies. Ils se sont intéressés aux cas extrêmes que constituent les galaxies méduses situées au coeur d'proches, soit à ces galaxies dont l'appellation résulte de longs "tentacules" dequi s'étendent sur plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière au-delà dude ces galaxiesLes tentacules des galaxies méduses résultent du processus de balayage parqui survient dans les amas de galaxies. Leur attraction gravitationnelle mutuelle se traduit par la chute, àélevée, des galaxies sur les amas de galaxies, où elles rencontrent un gaz deet deélevées qui se comporte à l'image d'unpuissant qui éjecte les queues du gaz à l'extérieur du disque des galaxies et déclenche la formation d'étoiles en leurSix des sept galaxies méduses de l'considéré abritent unen leur coeur, qui se nourrit du gaz environnant. Cette proportion est étonnamment élevée - en, seules dix pour cent des galaxies sont concernées."L'existence de ce lien étroit entre le balayage par pression dynamique et les trous noirs actifs n'a pas été envisagée et n'a jamais été rapportée auparavant", explique Bianca Poggianti de l'INAF -de Padoue en Italie, qui dirige l'équipe. "Il semble que lecentral se nourrisse du gaz qui atteint les régions centrales de laau lieu de s'en éloigner."La raison pour laquelle seule une infime proportion des trous noirs supermassifs qui occupent les centres galactiques sont actifs est longtemps demeurée inconnue. En effet, les trous noirs supermassifs occupent la plupart des centres de galaxies. Pourtant, seule une fraction d'entre eux accrète de la matière et brille intensément. Les résultats de cette étude révèlent l'existence d'un mode d'alimentation encore inconnu des trous noirs.Yara Jaffé, post-doctorante de l'ESO ayant contribué à cette étude, d'ajouter: "Ces observations de MUSE suggèrent l'existence d'un nouveau mode d'écoulement du gaz dans les environs du trou noir. Ce résultat est important: il offre une nouvelle clé de compréhension des liens unissant les trous noirs supermassifs à leurs galaxies hôtes".Ces observations s'insèrent dans le cadre d'une étude approfondie d'un plus grandde galaxies méduses actuellement en cours."Lorsqu'il sera finalisé, cerévèlera le nombre ainsi que l'identité des galaxies riches en gaz qui, lorsqu'elles pénètrent à l'intérieur d'amas, connaissent uned'intensification d'de leur noyau central" conclut Bianca Poggianti. "Les processus de formation et d'évolution des galaxies au sein de notreen constante expansion figurent parmi les plus grands mystères de l'. Parce qu'elles sont observées en pleine phase de transformation spectaculaire, les galaxies méduses offrent des clés de compréhension de l'évolution des galaxies."