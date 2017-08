Nous pouvons le faire, mais devons-nous le faire pour autant?

Nouvelle technologie en génie génique

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

génétique (La génétique (du grec genno γεννώ = donner naissance) est la science qui étudie l'hérédité et les gènes.)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement normal (physiologie), et...)

hélice (Hélice est issu d'un mot grec helix signifiant « spirale ». Un objet en forme d'hélice est dit hélicoïdal.)

cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support...)

génome (Le génome est l'ensemble du matériel génétique d'un individu ou d'une espèce codé dans son ADN (à l'exception de certains virus...)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

une nouvelle ère (Une nouvelle ère (1/2) et Une nouvelle ère (2/2) sont des épisodes de la série télévisée Stargate Atlantis. Ce sont les deux premiers...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large....)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par exemple la mort des étoiles). Chez les...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

gène (Un gène est une séquence d'acide désoxyribonucléique (ADN) qui spécifie la synthèse d'une chaîne de polypeptide ou d'un acide...)

porteuse (Une porteuse est un signal sinusoïdal de fréquence et amplitude constantes. Elle est modulée par le signal utile (audio, vidéo, données) en vue, soit de sa diffusion au moyen d’un...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension...)

sperme (Le sperme est un fluide organique animal expulsé du corps lors de l'éjaculation contenant les spermatozoïdes. Sécrétés par les organes sexuels mâles, les spermatozoïdes contenus dans le sperme...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

fécondation (La fécondation, pour les êtres vivants organisés, est le stade de la reproduction sexuée consistant en une fusion des gamètes mâle et femelle en...)

cancer (Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération cellulaire anormalement importante au sein d'un tissu normal de l'organisme, de telle manière que la survie de ce...)

Nous pouvons le faire, mais devons-nous le faire pour autant?

embryon (Un embryon (du grec ancien ἔμϐρυον / émbruon) est un organisme en développement depuis la première division de l’œuf ou zygote jusqu’au...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²),...)

implantation (Le mot implantation peut avoir plusieurs significations :)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme prépubère est appelé un garçon, tandis que...)

corps humain (Le corps humain est la structure physique d'une personne.)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui englobe...)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une...)

frein (Un frein est un système permettant de ralentir, voire d'immobiliser, les pièces en mouvement d'une machine ou un véhicule en cours de déplacement.)

multiplication (La multiplication est l'une des quatre opérations de l'arithmétique élémentaire avec l'addition, la soustraction et la division .)

médias (On nomme média un moyen impersonnel de diffusion d'informations (comme la presse, la radio, la télévision), utilisé pour communiquer. Les médias permettent de...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

meilleure réponse (En théorie des jeux, la meilleure réponse est la stratégie ou l'ensemble de stratégies qui produisent le résultat immédiat le plus favorable au joueur considéré, étant données les...)

science-fiction (La science-fiction, prononcée /sjɑ̃s.fik.sjɔ̃/ (abrégé en SF), est un genre narratif (principalement littéraire et cinématographique) structuré par des hypothèses sur ce que...)

ovule (L'"ovule" est la cellule sexuelle (ou gamète) produite par les femelles. Comme tous les gamètes, l'"ovule" est haploïde, il contient la moitié...)

L'annonce en début de mois du fait qu'une équipe de chercheurs américains et sud-coréens est parvenue à modifier, dans des embryons, l'ADN à l'origine d'une, est considéré à l'unanimité comme une étape clé dans la révolutionlongtemps promise en. Toutefois, malgré la reconnaissance de cet accomplissement, des voix s'élèvent pour partager des visions utopiques et dystopiques désormais familières. Mais ces différentes perspectives empêchent-elles toute réflexion mesurée sur l'avancée réalisée?Il a été dit, après la découverte de la structure en doublede l'ADN et de laduhumain, que lade modification de l'ADN constitue l'aube d'génétique. En 2015, la technique CRISPR, saluée pour avoir démocratisé la modification des gènes grâce à sa simplicité et son caractère économique, a été désignée "avancée de l'" par la revue ''.Au début du, une étude publiée dans 'Nature' a expliqué en détail comment une équipe de chercheurs américains et sud-coréens est parvenue à utiliser la technologie CRISPR pour éliminer dans des embryons une mutation génétique à l'origine d'un épaississement des parois du cœur entraînant parfois une défaillance cardiaque subite. La maladie, appelée cardiomyopathie hypertrophique, touche une personne sur 500 et a été liée à lasubite de jeunes gens en bonne, notamment de certains d'athlètes de haut niveau. Cette maladie est due à une erreur au niveau d'un seulet toute personnede ce gène a une chance sur deux de le transmettre à ses enfants. L'intérêt de cette nouvelle technologie réside dans la possibilité d'éviter la transmission de la maladie entre les générations.Pour démontrer ce principe, l'équipe dea utilisé led'un volontaire porteur de la mutation génétique pour féconder les cellules d'ovules issues de dons. Lorsque l'expérience a été interrompue au bout de cinqde développement embryonnaire, 72 % des embryons étaient dépourvus des mutations entraînant la maladie.Une des innovations majeures de la technique résidait dans le timing de l'intervention. L'équipe a injecté la machinerie d'édition génique CRISPR-Cas9 dans les ovules au cours de leur, surmontant ainsi deux obstacles qui avaient mené les précédentes tentatives à l'échec. La première difficulté, que l'on appelle "mosaïcisme", est à l'origine du fait que la mutation génétique problématique n'est pas corrigée dans toutes les cellules embryonnaires et reste dont intacte dans certaines d'entre elles. La deuxième est la création de mutations "hors cible" ou involontaires induisant de nouveaux problèmes tels qu'un risque accru deIl y a quelques années, des génomes d'humain ont déjà été modifiés en Chine, mais l'opération avait seulement réussi sur un petitdes 86 embryons non viables utilisés par les chercheurs. Cette nouvelle annonce constitue la première réussite obtenue avec cette technique signalée dans un autreque la Chine. Si l'd'embryons génétiquement modifiés reste illégale dans de nombreux pays, certains pensent que le franchissement de cette nouvelle étape nous rapproche inexorablement de la conduite d'essais sur l'Toutefois, les détracteurs de ce type de modification de la lignée germinale pointent du doigt le fait que les gènes ont généralement plusieurs missions et qu'un ajustement opéré à un endroit pourrait avoir des conséquences imprévues ailleurs dans le. De plus, il est possible que ces conséquences passent inaperçues du fait que les gènes affectés sortent peut-être du cadre des tests.En effet, aucun consensus n'a été atteint aude la communauté génétique aularge sur le fait que les avantages tirés l'emportent sur les risques. Un groupe de chercheurs a publié un article dans la revue 'Nature' en 2015 pour réclamer un moratoire sur la modification de la lignée germinale humaine. Ils soutiennent également qu'en plus d'"avoir des effets imprévisibles sur les générations futures", les technologies actuelles pourraient provoquer un tollé chez le public, avec pour conséquence un coup deau développement de modifications génétiques thérapeutiques non destinées à être héritables.Parallèlement aux débats éthiques sur la portée des corrections thérapeutiques autorisées, nombreuses sont aussi les inquiétudes concernant l'utilisation de la technologie pour améliorer le corps humain. Presque inévitablement, l'annonce récente a entraîné ladans lesde déclarations sur le fait que cette recherche ne fait que nous rapprocher d'un avenir dans lequel des bébés pourront être créés "sur-mesure", offrant la vision d'undivisé entre personnes qui pourraient s'offrir des modifications génétiques et les autres.Laaux extrêmes des deux bords se trouve peut-être dans l'étude elle-même, puisqu'elle glisse un facteur inattendu entre les brins entrelacés de laet des faits. De manière surprenante, le génome de test n'a pas utilisé, comme on s'y attendait, la nouvelle portion d'ADN modifiée par CRISPR comme modèle d'intégration à son code pour remplacer le gène défaillant. À la place, il a endommagé le gène muté du sperme, déclenchant ainsi la copie d'une version saine depuis l'Par conséquent, la technique ne fonctionne actuellement que lorsqu'un des parents possède déjà une version saine du gène, compliquant de ce fait la notion de sélection dans un menu génétique.Peut-être devrions-nous, parallèlement à nos recherches contre les maladies cardiaques, chercher aussi à freiner la propagation des titres de journaux qui portent un coup au cœur.