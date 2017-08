De la mécanique dans la construction des circuits de neurones

Figure: A gauche, schéma illustrant le mécanisme classique de croissance des axones: l'axone s'allonge grâce à l'activité locomotrice du cône de croissance, en réponse à des signaux moléculaires présents dans l' environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend...) neurone (Un neurone, ou cellule nerveuse, est une cellule excitable constituant l'unité fonctionnelle de base du système nerveux. Le terme de « neurone » fut introduit dans le vocabulaire médical en 1881...)

© Marie Breau

En étudiant le développement du circuit olfactif chez le poisson-zèbre, l'équipe de Sylvie Schneider-Maunoury à l'Institut de biologie Paris-Seine, révèle que les axones des neurones sensoriels olfactifs, qui établissent des connexions avec le, s'allongent par un mécanisme original faisant intervenir des forces mécaniques externes aux neurones. Cette étude a été publiée le 17 août 2017 dans la revueEn utilisant l'enréel, les chercheurs ont découvert que les axones olfactifs s'allongent par ledes corps cellulaires: ceux-ci s'éloignent de l'extrémité de leurqui, elle, reste fixe, ancrée à ladu cerveau. Cettediffère du mode classique d'élongation des axones, dans lequel l'axone est l'entité mouvante, émergeant d'un corps cellulaireet naviguant vers sa cible en réponse à des molécules de guidage. Ici, c'est le mouvement du corps cellulaire qui allonge l'axone.Pour mieux comprendre ledu mouvement des corps cellulaires, les chercheurs ont analysé le rôle des composants du cytosquelette, microtubules et actomyosine. Ils montrent que le déplacement des corps cellulaires est indépendant du cytosquelette intracellulaire: c'est un processus passif, qui se fait sans moteur, ce qui suggère que des forces mécaniques externes aux neurones poussent ou tirent les corps cellulaires, les obligeant ainsi à s'éloigner de leurs terminaisons axonales.Pour caractériser les forces mécaniques en jeu, les chercheurs ont établi une carte des tensions mécaniques dans le circuit en développement. La carte obtenue renforce l'idée que les corps cellulaires des neurones olfactifs subissent des forces de compression ou de traction, à l'origine de leurs déplacements.Cette étude met donc en évidence un mécanisme original de mise en place d'un circuit neuronal, dans lequel l'extension des axones est provoquée par des forces mécaniques exercées sur les neurones. Elle met en évidence l'importance des signaux mécaniques dans le développement du, dont on pensait jusqu'ici qu'il était uniquement contrôlé par des molécules guidant la migration des neurones et la croissance des axones.D'autres cas d'élongation axonale avec extrémité fixe ont été décrits. Par exemple, au cours des phases tardives du développement, une fois les contacts synaptiques établis, les axones s'allongent pour s'adapter à la croissance de l'organisme. Il a été proposé que cettecruciale et universelle d'extension des axones serait sous lede laimposée par la croissance de l', mais cette hypothèse n'a pas encore été testée expérimentalement.Le système étudié ici, le circuit olfactif du poisson-zèbre, fournit l'opportunité d'explorer plus en profondeur laet les mécanismes qui sous-tendent ce mode général d'allongement des axones en réponse à des contraintes mécaniques externes. A plus long terme, ces connaissances pourraient aider à mettre aude nouvelles méthodes d'tissulaire dédiées à la réparation du cerveau et de la