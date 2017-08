Une dynamo fondamentalement non-linéaire

Le secret des cycles magnétiques des étoiles

Le cycle magnétique des étoiles de type solaire

La force des simulations auto-cohérente

Référence publication:

Grâce à de nouvelles simulations numériques, des scientifiques du CEA, du CNRS et de l'Université Paris Diderot expliquent pourquoi le champ magnétique du Soleil se renverse tous les onze ans. La découverte d'une loi d'échelle pour la période du cycle magnétique d'uneest une première mondiale publiée le 14 juillet 2017 danset permet de mieux appréhender les phénomènes violents de météorologie spatiale.Ledes étoiles est engendré par les mouvements convectifs turbulents duconducteur présent dans leur cœur (par effet(1) ). Celui duse renverse tous les onze ans, phénomène qui s'accompagne de phénomènes éruptifs très énergétiques, pouvant dégrader des systèmes électriques et de communicationssurou à bord de. D'autres étoiles présentent aussi des cycles magnétiques, d'uneà plusieurs dizaines d'années.Une collaboration internationale incluant le CEA, leet l'Diderot (2) a simulé en 3D l'intérieur d'étoiles semblables au Soleil afin d'expliquer l'origine des cycles de leurmagnétique. Les scientifiques ont mis en évidence l'existence d'une rétroaction forte entre le champ magnétique de l'étoile et les écoulements qui l'animent, dont un important "profil de rotation". Les modulations temporelles de cette rotation interne déterminent en définitive la période du cycle. La découverte de cette loi d'échelle sur la période du cycle magnétique d'une étoile à partir de simulations 3D turbulentes auto-cohérentes (voir encadré) est une première mondiale. Ces résultats, obtenus grâce aux grands calculateurs GENCI, PRACE et ComputeCanada, sont publiés dans la revueLes simulations dudes étoiles de type solaire permettront de préparer l'exploitationdes missions Cosmic Vision de l'ESA Solaret PLATO, dont les lancements sont respectivement prévus en 2018 et 2024. Elles renouvellent l'interprétation théorique des cycles magnétique stellaires et replacent l'étude du Soleil au cœur de notre compréhension de lades étoiles.Si on zoome sur le cœur du Soleil, on observe aussi audu fluide conducteur, en plus de mouvements à, un écoulementmulti-échelles, issu de l'instabilité de la. Celui-ci est localisé dans la coquille sphérique externe de notre étoile, de 0,7jusqu'à la. L'de ces deux types d'écoulements, à grande échelle et multi-échelles,un rôle essentiel dans la restructuration périodique du champ magnétique via ses composantes poloïdales (3) et toroïdales (4) . Un mécanisme complexe, aujourd'hui bien compris, permet ainsi "d'auto-entretenir" un champ magnétique global de grande échelle. Dans certains cas, comme pour le Soleil, ce champ magnétique global oscille sur une période décennale. Grâce à leurs simulations, les chercheurs ont pu montrer que la rotation de l'étoile influence l'efficacité du transfert d'(non-linéaire) entre certains écoulements à grande échelle et le champ magnétique. Ce phénomène détermine ultimement la période du cycle, qui décroit avec lede Rossby (5) , un nombre sanstrès utilisé engéophysiques.Grâce à différents programmes d'observations, les chercheurs disposent aujourd'hui d'informations sur la durée des cycles magnétiques d'étoiles de type solaire, dont ils connaissent souvent laavec une bonne précision, en plus de leur rotation et de leur cycle magnétique. En observant de plus en plus d'étoiles, les astrophysiciens espèrent affiner ce nouveau scénario de l'origine du cycle magnétique des étoiles.En, une simulation auto-cohérente, ou modèle ab initio, garantit un modèle basé sur les principes premiers de la physique ne faisant intervenir aucunad-hoc. En particulier, les champs magnétiques et les écoulements à l'intérieur de l'étoile évoluent ici de façon conjointe et sont interdépendants, ce qui a permis aux chercheurs de mettre ence mécanisme nouveau à l'origine des cycles magnétiques stellaires.Reconciling solar and stellar magnetic cycles with nonlinear dynamo simulations. Strugarek A., Beaudoin P., Charbonneau P., Brun A.S., Do Nascimento Jr J.D. Publié dans la revue Science (2017)