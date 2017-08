Meilleure image acquise à ce jour de la surface et de l'atmosphère d'une étoile

Grâce à l'interféromètre du Very Large Telescope de l'ESO, des astronomes sont parvenus à réaliser l'image la plus détaillée à ce jour d'une étoile - la supergéante rouge Antarès. Ils ont également effectué la toute première cartographie des mouvements deaude l'd'uneautre que le, révélant par là-même l'existence inattendue deau sein de la vaste atmosphère d'. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Nature.A l'oeil nu, la célèbre étoile Antares située au coeur de ladu Scorpion brille avec intensité et affiche une coloration rougeâtre. En termes astronomiques, cette étoile est unerelativement froide en fin de, sur lede se changer enUne équipe d'astronomes pilotée par Keiichi Ohnaka de l'Catholique dudu Chili, a utilisé l'Interféromètre du Very Large Telescope de l'ESO (VLTI) à l'Observatoire de Paranal au Chili pour cartographier lad'Antarès et déterminer les mouvements de matière à sa surface. L'image obtenue est la plus détaillée à cede la surface et de l'atmosphère d'une étoile autre que le Soleil.Le VLTI est un instrument unique capable de combiner laen provenance de quatre télescopes - les Télescopes de 8,2 mètres deou les Télescopes Auxiliaires de taille intermédiaire - ende constituer unvirtuel doté d'ununique de 200 mètres de diamètre. La résolution des détails fins excède celle obtenue au moyen d'un seul et unique télescope."Le processus responsable de la perte desi rapide d'étoiles en fin de vie telle Antarès est demeuré incompris durant plus d'un demi", précise Keiichi Ohnaka, l'auteur principal de cette étude. "Le VLTI est le seul instrument nous permettant de mesurer directement les mouvements deau sein de l'atmosphère étendue d'Antarès - une étape clé dans la résolution de ce problème. Le prochain défi consiste à identifier la source de ces mouvements turbulents."Les nouveaux résultats obtenus ont permis à l'équipe de générer la première carte bidimensionnelle des mouvements animant l'atmosphère d'une étoile autre que le Soleil. La, dans le cadre du VLTI, de trois des Télescopes Auxiliaires et d'un instrument baptisé AMBER, a donné lieu à l'd'images distinctes de la surface d'Antarès sur une petite portion du spectreL'équipe a ensuite déduit de cesles différences de vitesses du gaz atmosphérique en diverses régions de l'étoile ainsi que lasur la globalité de sa surface. Ils ont ainsi pu réaliser une carte de la vitesse relative du gaz atmosphérique sur la totalité dud'Antarès - la toute première carte de ce type établie pour une étoile autre que le Soleil.Les astronomes ont découvert l'existence de gaz, de faible, à plus grande distance du centre de l'étoile qu'estimé, et conclu que le mouvement ne pouvait résulter du processus dequi transfère leissu du noyau vers l'enveloppe extérieure de nombreuses étoiles. Leur étude les a conduits à envisager l'existence d'un processus encore inconnu, responsable de ces mouvements au sein des atmosphères étendues de supergéantes rouges semblables à Antarès."A l'avenir, cette technique d', jusqu'alors limitée à la seule étude du Soleil, pourrait être appliquée à différents types d'étoiles afin d'analyser leurs surfaces et de leurs atmosphères de manière plus détaillée que jamais" conclut Keiichi Ohnaka. "Notre travail offre une nouvelleà l'et ouvre une nouvelled'étude des étoiles".