ATLAS: signe direct de la diffusion lumière-lumière observé

Des physiciens de l'expérience ATLAS, au CERN, ont observé le premier signe direct de la diffusion lumière-lumière à haute énergie, un processus très rare dans lequel deux photons (des particules de lumière) interagissent et changent de direction. Le résultat publié dans la revueconfirme l'une des plus anciennes prédictions de l'Cela faisait plusieurs dizaines d'années que l'on cherchait un signe direct de la diffusion lumière-lumière à haute énergie, sans succès - avant que ne commence laexploitation du Grandde hadrons (LHC), en 2015. Quand les collisions d'ionsdans l'accélérateur ont atteint un taux sans précédent, la possibilité d'observer un indice de la diffusion lumière-lumière est devenue réelle. " Cette mesure intéresse particulièrement les spécialistes des ions lourds et de la physique des hautes énergies depuis plusieurs années, d'autant plus que les calculs réalisés par certains groupes avaient montré que nous pourrions obtenir unsignificatif en étudiant les collisions d'ions plomb de la deuxième exploitation ", explique Peter Steinberg, responsable du groupe d'ATLAS sur la physique des ions lourds.Les collisions d'ions lourds constituent unexceptionnellement limpide pour l'étude de la diffusion lumière-lumière. L'des paquets d'ions plomb engendre un immensededes ions ; lorsque les faisceaux se rencontrent, au centre du détecteur ATLAS, très peu d'ions entrent en, mais les photons qui les entourent peuvent interagir et " rebondir " les uns contre les autres. Ces interactions sont appelées " collisions ultra-périphériques ".En étudiant plus de 4 milliards d'événements enregistrés en 2015, la collaboration ATLAS a trouvé 13 candidats à la diffusion lumière-lumière. Le résultat observé présente une significationde 4,4 écarts-types, un niveau qui permet à la collaboration ATLAS de rapporter le premier signe direct de ce phénomène à haute énergie.Les physiciens d'ATLAS vont continuer à étudier la diffusion lumière-lumière pendant la prochaine exploitation du LHC avec ions lourds, prévue pour 2018. Avec davantage de, la précision du résultat sera encore meilleure, ce qui pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les études sur la nouvelle physique. L'étude des collisions ultra-périphériques devrait par aillers jouer un rôle plus important dans le programme d'ions lourds du LHC, à mesure que le taux de collision augmentera encore, pendant la troisième exploitation et au-delà.