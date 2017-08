Du travail d'horloger

Les muscles livrent leurs secrets

Les problèmes musculaires vont de la simple entorse consécutive à l'effort aux maladies graves, telles que l'insuffisance cardiaque et la dystrophie musculaire. L'unité de base des muscles squelettiques et du muscle cardiaque est le sarcomère. Grâce à une nouvelle technique mise auà l'Université McGill, on peut maintenant observer de beaucoup plus près la relation synergique entre les sarcomères, découverte qui devrait faire progresser lasur une panoplie de dysfonctionnements musculaires.Le sarcomère est l'unité musculaire de base; on y trouve, intactes, toutes les molécules assurant le bon fonctionnement du. Ces structures minuscules, dont leéquivaut environ au centième de celui d'un cheveu humain, travaillent en synergie pour donner de laà la contraction musculaire. Les scientifiques savent depuis un bon moment déjà que l'du muscle nécessite la collaboration de plusieurs millions de sarcomères et qu'unedéficiente entre ces unités peut contribuer, du moins en partie, à l'apparition de problèmes musculaires. Les modalités exactes de la communication entre sarcomères demeuraient cependant un mystère, puisqu'on n'avait jamais réussi à isoler un sarcomère, à l'observer dans lede l'action et à évaluer son travail. Or, c'est maintenant chose faite."?On parle ici d'un véritable travail d'horloger. Les étudiants qui ont collaboré à ceont dû composer avec de multiples contrariétés au cours des dernières années?", souligne Dilson Rassier, professeur au Département de kinésiologie de l'Université McGill etprincipal d'une étude dont le comptea été publié dans la prestigieuse revue Proceedings of the National Academy of Sciences of theof America. "?Grâce à lade pointe, nous avons pu isoler les sarcomères et observer leur contraction, tandis que des aiguilles microfabriquées nous ont permis d'évaluer la force de cette contraction. Les valeurs étaient si petites et d'une telle précision qu'un collaborateur a dû élaborer unpour l'.?"Dans un segment de 10 millimètres demusculaire, on trouve de 2?000 à 2?500 sarcomères réunis en torsades. Pour observer un sarcomère dans le feu de l'action, les chercheurs ont d'abord dû isoler une myofibrille - filament constituant l'élément de base du tissu musculaire - pour ensuite braquer l'objectif sur un sarcomère. Puis, à l'aide de diverses concentrations de calcium (qui provoque la contraction et le relâchement musculaires), ils ontla contraction du sarcomère et évalué la force de cette dernière.Ils ont ainsi découvert que dans la myofibrille saine, le sarcomère activé entraînait tous les sarcomères duà sa suite. Ainsi, les sarcomères d'une myofibrille collaborent les uns avec les autres : c'est là un élément nouveau et absolument fascinant, puisque les propriétés des sarcomères reposent sur cetteet que cette dernière est la clé de la compréhension du mécanisme moléculaire de la contraction.Le Pr Rassier jubile : "?Mon équipe a travaillé d'arrache-pied, mais le jeu en valait vraiment la chandelle. Cette technique ouvre une multitude de perspectives dans l'étude des problèmes musculaires. Nous avons publié nos résultats il y a quelques semaines à peine, et déjà, je reçois des échos de biophysiciens et de physiologistes de partout dans le, emballés par cette découverte. Maintenant, nous allons explorer ce qui se produit dans les maladies musculaires, par exemple l', lorsque la collaboration entre les sarcomères fait défaut.?"Cette étude a été financée par les Instituts de recherche endu Canada (IRSC), le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), le Conseil national de développement technologique et scientifique (CNPq, Brésil) et le Programme des chaires de recherche du Canada.L'article " Microfluidicshows intersarcomere dynamics within single skeletal muscle myofibrils ", par Felipe de Souza Leite et coll., a été publié dans Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).DOI : 10.1073/pnas.1700615114 ( http://www.pnas.org/content/114/33/8794.abstract