Avis de tempête de neige sur Mars !

Schéma récapitulatif, "Sketch-up", News & views, Nature Geoscience. Crédits: James Tuttle Keane.

Figure 1: Description de la hiérarchie des outils de modélisation employés dans l'étude. La couverture nuageuse nocturne sur Mars est prédite par un modèle de climat global [a], avant d'être raffinée par un modèle régional dit méso-échelle qui permet de mettre en évidence les couches de mélanges sous les nuages d'eau martiens. Un second raffinement d'échelle est alors employé via un modèle aux grand tourbillons [c] qui permet de mettre en évidence les puissants courants descendants associés à ces nuages et qui donnent naissance aux précipitations rapides de neige. [a] Crédits: Mars Climate Database (LMD/ESA/CNES). [b,c] Crédits: figures de l'article Spina et al., Nature Geoscience.

Figure 2: Les simulations inédites réalisées dans l'étude permettent de résoudre deux mystères posés par des observations récentes de la planète Mars.

Il neige la nuit sur Mars et les chutes de neige sont particulièrement rapides, associées à de violentes tempêtes. C'est la surprenante conclusion d'une étude menée par une équipe de planétologues du Laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD), de l'de Stanford (USA) et du Laboratoire Atmosphères MilieuxSpatiales (LATMOS). L'identification de ce nouveau phénomène permet d'expliquer d'énigmatiques observations depuis l'et le sol de laMars, et donne une nouvelle vision, bien plus, des nuages d'sur cette planète. Ces résultats ont été publiés le 21 août 2017 dans la revueSur Mars comme sur, des nuages d'eau apparaissent dans l'. Les nuages martiens se forment parde lad'eau atmosphérique en de petites particules de. Ces nuages sont une composante essentielle dude Mars, car ils influencent lede vapeur d'eau àet la forte variation saisonnière des dépôts de glace dans les régions polaires.Sur Terre, les nuages d'eau sont très fréquemment associés à des tempêtes convectives et des précipitations d'eau et de. Sur Mars, il n'en est rien: les nuages martiens ne donnent pas naissance à des mouvements convectifs de l'atmosphère et les précipitations de neige se limitent à unesédimentation des particules de glace d'eau depuis le. Du moins le pensait-on avant la parution de l'étude présente menée par une équipe de chercheurs dirigée par undu Laboratoire de Météorologie Dynamique /Pierre Simon Laplace.Les chercheurs ont démontré, par une série de simulations numériques explorant l'à des échelles spatiales inédites [Figure 1], que chaque nuit sur Mars des tempêtes de neige convectives fontdans certaines régions. La découverte de ce phénomène permet d'expliquer pour la première fois deux mystérieuses observations obtenues par des missions spatiales récentes [Figure 2]: des couches mélangées nocturnes, révélées par radio-occultations depuis l'orbite, et des précipitations sous les nuages de glace d'eau, révélées paratmosphérique via unembarqué sur l'Phoenix.Comment ces tempêtes de neige se déclenchent-elles ? Ce sont des phénomènes nocturnes qui résultent de la déstabilisation de l'atmosphère causée par le refroidissement par émission dedes particules de glace d'eau. Il s'ensuit de puissants mouvements convectifs audu nuage et en dessous, insoupçonnés avant l'étude détaillée des chercheurs. Les particules de glace d'eau qui forment le nuage sont transportées dans les courants descendants, ce qui leur permet de précipiter à touteles virgas détectées par laPhoenix et observées également sur Terre.La découverte de tempêtes de neige sur Mars est importante pour la compréhension du climat de Mars, et pour sa futurerobotique et humaine. En effet, ces tempêtes locales mélangent fortement l'eau dans l'atmosphère de Mars, et leur impact n'est pas pris en compte dans les modèles de climatexistants. Les implications des travaux des chercheurs s'étendent même aurécent de Mars, lorsque les conditions de forte obliquité de la planète ont donné lieu à un cycle de l'eau plus intense et à undes grands glaciers des pôles vers les tropiques.[b]Source: CNRS-INSU