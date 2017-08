L'hypertension durant la grossesse peut affecter la santé cardiovasculaire des femmes à long terme

Les femmes qui souffrent d'hypertension durant la grossesse sont plus à risque de maladie cardiaque et d'hypertension artérielle plus tard dans leur vie, selon une nouvelle étude.Parmi les 146 748 femmes ayant vécu une premièreet un suivi d'environ quatre ans et demi, 997 ont reçu undecardiovasculaire et 6812 ont développé une. Comparativement aux femmes qui n'ont pas présenté d'hypertension durant leur grossesse, celles ayant souffert d'hypertension avaient un risque 2,2 fois plus élevé de maladie cardiovasculaire et un risque 5,6 fois plus élevé d'hypertension après la grossesse. Les grossesses subséquentes ne semblaient pas influencer ces associations."Cette étude souligne la nécessité d'un suivi à long terme des femmes ayant des antécédents d'hypertension durant la grossesse pour assurer un traitement précoce des facteurs de risque de maladie cardiovasculaire", a déclaré Sonia Grandi, candidate aude l'McGill et auteure principale de l'étude publiée dans la revue