Réchauffement climatique: le CO2 atmosphérique n'a pas toujours été le coupable

Claude Bernard (Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien (Rhône) et mort le 10 février 1878 à Paris, est un médecin et physiologiste...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la puissance. Il effectue ce travail à partir d'une énergie...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud, provenant du transfert...)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999) et qui précède un million un (1 000 001). Il vaut un millier...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de...)

effet de serre (L'effet de serre est un processus naturel qui, pour une absorption donnée d'énergie électromagnétique, provenant du Soleil (dans le cas des corps du système solaire) ou d'autres étoiles...)

Homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme...)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se distingue de la météorologie qui désigne l'étude du...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en équilibre hydrostatique,...)

grande échelle (La grande échelle, aussi appelée échelle aérienne ou auto échelle, est un véhicule utilisé par les sapeurs-pompiers, et qui...)

décennie (Une décennie est égale à dix ans. Le terme dérive des mots latins de decem « dix » et annus « année.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme...)

géologie (La géologie, du grec ancien γη- (gê-, « terre ») et λογος (logos,...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

plante (Les plantes (Plantae Haeckel, 1866) sont des êtres pluricellulaires à la base de la chaîne alimentaire. Elles forment l'une des subdivisions (ou règne) des Eucaryotes. Elles sont, avec les autres...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de...)

fossile (Un fossile (dérivé du substantif du verbe latin fodere : fossile, littéralement « qui est fouillé ») est le reste (coquille, os, dent, graine, feuilles...) ou le simple moulage d'un animal ou d'un...)

pourcentage (Un pourcentage est une façon d'exprimer une proportion ou une fraction dans un ensemble. Une expression comme « 45 % » (lue « 45 pour...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

vie (La vie est le nom donné :)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

photosynthèse (La photosynthèse (grec φῶς phōs, lumière et σύνθεσις sýnthesis, composition) est le processus bioénergétique qui permet aux plantes et à...)



Vue en microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des éléments invisibles à l'œil...) optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de quantités : elle exprime la grandeur qu'auraient chacun des membres de...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure,...)

serre (Une serre est une structure généralement close destinée à la production agricole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation...)

Le CO2 atmosphérique est le facteur principal du réchauffement climatique actuel. Mais ce forçage opère-t-il à toutes les échelles de temps ? Une équipe de chercheurs du Laboratoire de géologie de Lyon: terre, planètes et environnement (CNRS/UniversitéLyon 1/ENS de Lyon) a montré que si le CO2 atmosphérique est unmajeur des variations deà l'échelle du millier ou de la dizaine de milliers d'années, il n'en est pas de même à l'échelle dud'années durant le Crétacé (-145 à -66 millions d'années). L'article vient d'être publié dans la revueLa forte augmentation de la concentration en CO2 atmosphérique de ces dernières décennies inquiète car ceest le principal moteur du changement climatique. Etudier son évolution avant l'apparition de l'et sur le long terme permet de mieux comprendre les facteurs et les mécanismes du changement climatique actuel. A partir de ces recherches il sera éventuellement possible de prédire précisément lede notredans un futur proche, car les dynamiques climatiques àtemporelle modulent considérablement celles se déroulant à petite échelle temporelle. Dans la dernière, les scientifiques ont confirmé que le CO2 a été le facteur principal des variations de la température au cours de l'histoire de la. Toutefois, est-ce un paradigme acceptable pour toutes les échelles temporelles et tous les modes climatiques de notre planète ?La réponse est aujourd'hui apportée par des fossiles de plantes et leurs cuticules (couches de cires qui recouvrent et protègent les organes aériens), contenus dans les sédiments d'occidentale et exceptionnellement préservés depuis plusieurs dizaines de millions d'années. Une équipe de chercheurs du Laboratoire dede Lyon a minutieusement sélectionné et analysé 360 cuticules fossiles du conifère Frenelopsis correspondant à 12 intervalles dedu Crétacé enregistrés dans des gisements de Belgique, d'Espagne et de France. La sélection d'un seul genre deayant vécu en Europe occidentale dans des écosystèmes équivalents permetautant de se décharger des facteurs environnementaux locaux que des signatures isotopiques qui peuvent varier d'unede plante à l'autre. Ainsi, l'enregistrementde la teneur en CO2 atmosphérique permet d'obtenir un résultat global. Par ailleurs, ces fossiles conservent unélevé enfixé pendant leur, en absorbant du CO2 atmosphérique ; leur composition en carbone reflète donc directement celle présente dans l'au moment de laLes spécialistes en géochimie et paléobotanique ont utilisé cette relation directe ainsi que des mesures de la composition en isotopes stables du carbone (13C/12C) de ces cuticules fossiles pour retracer l'évolution de la concentration en CO2 atmosphérique sur une durée de 45 millions d'années au cours du Crétacé.La comparaison des fluctuations du CO2 atmosphérique retracées à partir de ces estimations avec des courbes des changements de température a révélé de fortes baisses du CO2 atmosphérique (200-300 ppm), couplées à de fortes hausses de la températureà ladu globe (5-8°C) à l'échelle de quelques millions d'années.Ces résultats montrent que si le CO2 peut être un moteur principal de la production primaire et de la température à l'échelle du millier d'années, il ne peut pas expliquer les variations de température à des échelles de temps plus longues lors d'une période où domine l'"effet de" qui a été le mode climatique dominant (>70%) au cours du Phanérozoïque. Ainsi, le CO2 atmosphérique apparaît comme une conséquence à long terme de la production primaire globale sur Terre plutôt qu'un moteur du changement climatique à l'échelle du million d'années.Cette étude constitue donc un avancement dans la connaissance du rôle que peut avoir le CO2 atmosphérique sur le climat de la Terre en soulignant l'importance de l'échelle temporelle d'de la relation entre ce gaz à effet de serre et la température. La production primaire globale doit être prise en compte comme un facteur fondamental pour comprendre les dynamiques climatiques passées et futures de la Terre.