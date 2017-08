Les flux sanguins en équations et en images

mathématiques (Les mathématiques constituent un domaine de connaissances abstraites construites à l'aide de raisonnements logiques sur des concepts tels que les nombres, les figures, les structures et les transformations. Les...)

logiciel libre (Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication et la diffusion sont universellement autorisées sans contrepartie financière. Les droits correspondant à ces libertés...)

imagerie médicale (L'imagerie médicale regroupe les moyens d'acquisition et de restitution d'images à partir de différents phénomènes physiques (Résonance...)

formulation (La formulation est une activité industrielle consistant à fabriquer des produits homogènes, stables et possédant des propriétés spécifiques, en mélangeant différentes matières premières (on...)

sang (Le sang est un tissu conjonctif liquide formé de populations cellulaires libres, dont le plasma est la substance fondamentale et est présent chez la plupart des animaux. Un humain...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par exemple par Anthony Wilden ou Edgar Morin), en physique, en biologie (par exemple par Henri Atlan), en sociologie, en informatique ou en sciences...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

dynamique des fluides (La dynamique des fluides est l'étude des mouvements des fluides, qu'ils soient liquide ou gaz. La résolution d'un problème de dynamique des fluides demande normalement de calculer diverses propriétés des fluides comme par exemple la...)

équations de Navier-Stokes (En mécanique des fluides, les équations de Navier-Stokes sont des équations aux dérivées partielles non-linéaires qui décrivent le mouvement des fluides dans l'approximation des milieux...)

abstraction ( En philosophie, l'abstraction désigne à la fois une opération qui consiste a isoler par la pensée une ou plusieurs qualités d'un objet concret pour en former une représentation intellectuelle, et le...)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite les informations en provenance des sens, contrôle de nombreuses fonctions du corps, dont la motricité...)

vitesse (On distingue :)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets », c'est-à-dire...)



Figure 1: Réseau veineux cérébral. 1, Veines jugulaires internes. 2, Sinus sagittal supérieur. 3, Sinus droit. 4, Confluence (La confluence d'un système de réécriture est définie comme la propriété suivante :) interne (En France, ce nom désigne un médecin, un pharmacien ou un chirurgien-dentiste, à la fois en activité et en formation à l'hôpital ou en cabinet pendant une durée variable selon le "Diplôme...)

segmentation (De manière générale, le mot segmentation désigne l'action de segmenter, le fait de se segmenter ou son résultat. En particulier, le mot est employé dans les domaine suivants :)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de contribution, et...)

thèse (Une thèse (du nom grec thesis, se traduisant par « action de poser ») est l'affirmation ou la prise de position d'un locuteur, à l'égard du sujet ou du thème qu'il évoque.)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun....)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande...)

in vivo (In vivo (en latin : « au sein du vivant ») est une expression latine qualifiant des recherches ou des examens pratiqués sur un organisme vivant, par opposition à in vitro ou ex...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait jadis soit à la main, soit par impression...)

résonance (Lorsqu'on abandonne un système stable préalablement écarté de sa position d'équilibre, il y retourne, généralement à travers des oscillations propres. Celles-ci se...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

moment magnétique (En magnétostatique, soit une distribution de courants permanents à support compact de volume V.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

filtre (Un filtre est un système servant à séparer des éléments dans un flux.)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal,...)

enseignement (L'enseignement (du latin "insignis", remarquable, marqué d'un signe, distingué) est une pratique d'éducation visant à développer les...)

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain (anatomie), son fonctionnement...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

Talbot (Talbot fut un constructeur automobile d'origine franco-britannique.)

framework (Un framework est un espace de travail modulaire. C'est un ensemble de bibliothèques et de conventions permettant le développement rapide d'applications. Il fournit suffisamment...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux...)

Numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une information dite...)

homme (Un homme est un individu de sexe masculin adulte de l'espèce appelée Homme moderne (Homo sapiens) ou plus simplement « Homme ». Par distinction, l'homme...)

Des scientifiques du laboratoire de mathématiques de Reims se sont intéressés à la simulation de la circulation des flux de liquides biologiques, notamment le sang dans les artères et les veines cérébrales.Le projet a impliqué une collaboration forte entre mathématiciens, informaticiens et physiciens ; il a réuni plusieurs équipes au niveau national dont le LMR, l'IRMA, le LJK, pour les, ainsi qu'une entreprise innovante enpour l'(Kitware SAS).Lades équations qui régissent le mouvement duest un vieux problème que l'on peut faire remonter à Euler en 1775 et aux premiers travaux sur l'écoulement des fluides. Cependant, l'analyse du comportement des biofluides - tels que le sang dans nos vaisseaux sanguins - présente des caractéristiques propres. En effet, la particularité de ces fluides biologiques est qu'ils sont vivants ! Ils ne font pas que s'écouler, mais sont aussi enavec leur milieu ; ils transportent des nutriments, de l', ils ont une fonction biologique qui complique considérablement leur comportement.Lades systèmes étudiés est telle que des hypothèses simplificatrices s'avèrent nécessaires. On suppose que le sang se comporte dans les grands vaisseaux comme l', qui le compose principalement et on utilise donc les équations de laincompressibles dans un domaine, lescomplétées par des conditions sur le bord du domaine. Par ailleurs, on faitdes interactions fluide-structure, hypothèse notamment valide au niveau veineux. En effet, dans le, les vaisseaux sont enchâssés dans des structures méningées, et donc peu mobiles. Néanmoins, ce modèle n'est adéquat que dans la région intracrânienne, car au delà, les veines jugulaires, par exemple, se déforment en fonction de ladu sang qui s'y écoule.Dans l'article [1], les auteurs modélisent l'écoulement du sang dans leveineux cérébral. Puis, ce modèle est appliqué à un réseau veineux cérébral réaliste - c'est-à-dire un maillage de calcul - obtenu à partir d'images IRM acquises sur des sujets volontaires (cf. Figure 1).Un tel maillage de calcul est préalablement conçu grâce à des algorithmes ded'images spécifiquement adaptés aux réseaux tubulaires [2]. Ces algorithmes ont été mis au, dans le cadre de ce, par Olivia Miraucourt et Odyssée Merveille, toutes deux lauréates de prix depour leurs travaux [3,4].L'étude de la validité de ces simulations numériques dessanguins nécessite leur. L'unique moyen pour ce faire est d'avoir recours à des séquences spécifiques, notamment enparmagnétique (IRM). Il est alors envisageable de "comparer" des images réelles acquises en IRM avec les simulations. Mais, il faut alors pouvoir interpréter ces simulations de flux sanguins sous une forme équivalente, à savoir desIRM simulées.L'IRM permet d'observer lesd'des molécules d'eau, via leurs propriétés magnétiques. En particulier, il est possible de quantifier leur mouvement par l'observation du déphasage de leur, proportionnel à leur vitesse. Les équations de Bloch, qui formalisent le mécanisme IRM, nous permettent alors de modéliser le lien phase-vitesse. La thèse d'Alexandre Fortin [5] a justement porté sur le développement d'une telle approche permettant de générer des images IRM à partir des simulations de flux sanguins.Toutes ces méthodes ont été implantées sous forme de logiciels libres [6]. Ces outils permettent alors de mener des expérimentations visant à confronter les résultats de simulation obtenus avec des données réelles (fantômes physiques, données cliniques...).Ces travaux permettent de progresser dans la compréhension du réseau vasculaire, dont les mécanismes sont encore largement méconnus à ce. Ils aident également à mieux corréler ce que l'on observe par lede l'imagerie et les phénomènes qui se produisent réellement audes vaisseaux. Ils ouvrent de nombreuses perspectives, par exemple en termes d'de lapar des outils numériques, mais également pour la création d'outils dereproductible pour l'analyse d'images.Stéphanie Salmon | Laboratoire de Mathématiques de Reims (EA 4535) & Fédération Arc-Mathématiques |& Université Reims-Champagne Ardenne.