Météorites: du nouveau sur le corps parent des chondrites carbonées !

a) modèles de formation des chondrites carbonées de type CV dans la "croûte" thermiquement stratifié d'un corps parent et nouveau modèle proposé, dans lequel ces chondrites proviennent d'une croûte percolée par un fluide chaud réducteur. (b) Détail de la matrice de la chondrite Bali (Bali est une île d'Indonésie située entre les îles de Java et de Lombok. Elle fait partie des Petites îles de la Sonde. Sa superficie est de 5 637 km2, ce qui...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

Les chondrites carbonées de type Vigarano (CV) possédant une aimantation rémanente, les modèles les plus récents s'accordent pour interpréter ces météorites comme provenant de la croûte non fondue d'un corps primitif différencié; la désintégration de l'26Al assurant la source de, et les différents degrés de métamorphisme et d'oxydo-réduction enregistrées par ces météorites indiquant une croûte stratifiée se refroidissant par le haut par conduction (Fig. 1).Une nouvelle étudedes phases secondaires riches en calcium et en(e.g., andradite, hedenbergite, kirschsteinite, wollastonite, magnétite) des principales chondrites carbonées effectuée par deux chercheurs de l'Côte d'Azur, le laboratoire Géoazur (UNS,, OCA, IRD) et le laboratoire Lagrange (UNS, CNRS, OCA) questionne à la fois la classification historique des chondrites carbonées et la stratification crustale de leur corps parent. Ces travaux viennent d'être publiés, le 15 août 2017 dans NaturePar un travail d'inventaire conséquent sur la minéralogie de ces phases secondaires (Fig. 2), les chercheurs mettent en évidence la présence de phases stables dans des conditions de très faibles activités de silice. La modélisation thermodynamique incluant, pour la première fois, l'effet de l'de la silice, leur a permis de définir les gammes deet les conditions d'oxydo-réduction de stabilité de ces minéraux. En démontrant que ces phases sont toutes stables dans des conditions uniquement réductrices, les auteurs montrentd'abord que la classification traditionnelle entre chondrites carbonées de type oxydée (CVOxA, CVOxB) et réduite (CVRed) n'a plus lieu d'être. Deuxièmement, que ces phases sont vraisemblablement le résultat de laà partir d'unde faible activité de silice et réducteur (rapport H2/H2O, CO/CO2 élevés) dans des gammes de température compatibles avec la préservation de laou de sa maturation. Cessont par ailleurs en adéquation avec la présence limitée de serpentine dans ces météorites, témoin d'une faible altération aqueuse des olivines, constituant principal de la matrice des chondrites carbonées.Avec ces nouveaux résultats, les auteurs proposent une alternative au modèle de stratificationdu corps parent des chondrites carbonées de type CV. Ils montrent en effet que ces phases secondaires sont le résultat de l'entre des fluides hydrothermaux réducteurs, vraisemblablement surpercritiques percolants à petite échelle (Darcy), et un corps primitif carboné plus ou moins homogène. Reste maintenant à mieux cerner la composition de ces fluides, leur thermicité, de comprendre comment ils ont pu se former, et les implications que l'on pourrait en tirer quant à lainterne de ces corps parents primitifs, vieux, faut-il le rappeler, de près de 4 560 000 000 ans.Ce travail a été financé par un BQR OCA et des CSI de l'Université de Nice Sophia-Antipolis.