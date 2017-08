L'effet de l'environnement sur la structure moléculaire

Une piste sur la façon dont la vie est apparue sur Terre

vie (La vie est le nom donné :)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration...)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

million (Un million (1 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999) et qui précède un...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire naturelle...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être...)

hasard (Dans le langage ordinaire, le mot hasard est utilisé pour exprimer un manque efficient, sinon de causes, au moins d'une reconnaissance de cause à effet d'un événement.)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les...)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

L'effet de l'environnement sur la structure moléculaire

extinction (D'une manière générale, le mot extinction désigne une action consistant à éteindre quelque chose. Plus particulièrement on retrouve ce terme dans plusieurs domaines :)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe...)

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme. Exemple : "Le total des dettes". En physique le total n'est pas...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents...)

mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par exemple la mort des étoiles). Chez les organismes vivants,...)

Vers des formes de vie rudimentaires

subvention (Une subvention est une aide financière, c’est-à-dire une somme d’argent, qui est allouée par une institution publique ou privée à une personne ou une...)

complexité (La complexité est une notion utilisée en philosophie, épistémologie (par exemple par Anthony Wilden ou Edgar Morin), en physique, en biologie (par exemple par Henri...)

La découverte fortuite de molécules capables de se copier elles-mêmes pourrait faire la lumière sur la très ancienne question concernant la façon dont laest apparue sur notreDans le cadre duREPLI, d'une durée de cinq ans et financé par l'UE àde 1,5d'euros, des scientifiques ont étudié comment des molécules auto-réplicantes ont acquis des caractéristiques que l'on trouve dans les êtres vivants. Ces molécules pourraient constituer un modèle simple des processus fondamentaux intervenant au cours de la formation des espèces. Elles pourraient également signifier que la diversité biologique peut avoir ses racines au niveau moléculaire."Nous avons pu observer le comportement de molécules auto-réplicantes dans des systèmes non biologiques, qui commencent à montrer de fortes similarités avec ce que nous observons en", déclare le coordinateur du projet Sijbren Otto, professeur dedes systèmes à l'de Groningen. Il ajoute: "l'une des questions fondamentales abordées par notre, au moins en partie, concerne la façon dont la vie est apparue."L'équipe de REPLI a constaté qu'unde molécules réplicantes, découvertes par, peuvent muter de façon spontanée. "La forme la plus simple d'un système auto-réplicant est uneisolée qui fait des copies exactes d'elle-même. Avec l'évolution, il faut que la structure de certaines de ces copies soit légèrementde celle de l'original, c'est ce qu'on appelle des mutations. Nous avons pu reproduire ce phénomène en laboratoire", déclare le professeur Otto. "Nous l'avons observé enréel au niveau moléculaire: une fois qu'un ensemble de mutants s'est formé, un deuxième ensemble se sépare un peu plus tard du premier, ce qui est similaire à la façon dont de nouvelles espèces apparaîtraient en biologie."L'équipe a constaté que ces deux ensembles distincts de molécules entrent en compétition pour deux différents blocs de base ou sous-composants qui composent les molécules, ce qui rappelle la façon dont les animaux rivalisent pour la nourriture.Le projet a également découvert que l'environnement du réplicateur détermine sa structure moléculaire. "On pourrait établir un parallèle avec l'adaptation biologique", déclare le professeur Otto. "Dans l'évolution biologique, les organismes s'adaptent aux modifications du milieu et nous constatons un phénomène similaire au niveau très rudimentaire des molécules réplicantes."L'équipe a pu étudier les théories relatives à l'en utilisant des expériences basées sur un système de. Celles-ci consistent à introduire les composants de base utilisés par les réplicateurs pour se construire eux-mêmes,en évacuant au même rythme la mêmede ces composants, de façon à ce que leurreste constant. "Si les réplicateurs de l'peuvent s'autoreproduire plus rapidement qu'ils ne sont évacués du système, ils survivront. Mais s'ils en sont incapables, ils disparaissent et s'éteignent", fait observer le professeur Otto, qui ajoute que "la dure réalité est que l'évolution ne fonctionne que si la vie s'accompagne de la."L'essentiel du travail en laboratoire a porté sur des molécules de peptides contenant jusqu'à 40 acides aminés. "Mais les principes pourraient être étendus à d'autres classes de molécules. La seule exigence réelle est que les molécules doivent pouvoir se coller les unes aux autres pour s'assembler en structures de plus grande taille", précise le professeur Otto.Le CER a accordé unede 2,5 millions d'euros pour une durée de cinq ans à partir de septembre 2017, afin de poursuivre cette recherche dans le cadre du projet Steps Towards the Novo Life. "Un objectif ultime serait de pousser les molécules auto-réplicantes vers une forme de vie rudimentaire", déclare le professeur Otto."Pour atteindre le niveau de sophistication et deque nous observons aujourd'hui, la vie a évolué pendant des milliards d'années. Ce que nous allons produire en laboratoire au cours de notre vie ne pourra pas rivaliser avec elle. Mais nous espérons saisir l'essence de la vie, le strict minimum à quoi elle se résume et comment elle a commencé."Pour plus d'information voir: projet REPLI