Ondes gravitationnelles: fin de la prise de données O2



La prise de données LIGO-Virgo annoncée le 1er août vient de se terminer et promet des résultats intéressants.Cette prise de, appelée "Run O2", avait démarré le 30 novembre 2016 avec les détecteurs de. Après une période de mise auleVirgo les a rejoints le 1er août 2017. Des candidats d'gravitationnelles ont été identifiés dans les données de LIGO et de Virgo. Ils ont été partagés avec les astronomes des détecteurs partenaires, par exemple des télescopes optiques. Certains événements à l'origine d'ondes gravitationnelles pourraient en effet avoir une contrepartieou électromagnétique et pourraient donc être observés par ces télescopes. Le détecteur Virgo est très important dans cettecar il permet de bien mieux localiser la source et ainsi de guider les recherches des télescopes.Les équipes de la collaboration LIGO-Virgo analysent les données collectées afin de présenter prochainement les résultats obtenus à la communautéet au grand public.