Evaluer les risques naturels sur les infrastructures de transport

catastrophe (Une catastrophe est un événement brutal, d'origine naturelle ou humaine, ayant généralement la mort et la destruction à grande échelle pour conséquence.)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

natural (Natural est un langage de programmation semi-compilé, édité par la société allemande Software AG.)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou « BDD ») est un lot d'informations stockées dans un dispositif informatique. Les technologies existantes...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion d'un produit, d'une information), voire de « vaporisation » (diffuseur d'un...)

vidéos (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support adapté à l'électronique et non de type...)

prévention (La prévention est une attitude et/ou l'ensemble de mesures à prendre pour éviter qu'une situation (sociale, environnementale, économique..) ne se dégrade, ou qu'un accident, une épidémie ou une maladie ne...)

Une initiative de l'UE a présenté plusieurs outils destinés à évaluer les risques que font peser les catastrophes naturelles sur les réseaux routiers et ferroviaires.Lorsqu'unenaturelle frappe, les réseaux deeuropéens doivent être plus résilients pour y résister ou en minimiser les conséquences. De nouvelles méthodes sont également nécessaires pour mesurer ses conséquences sur les routes et les voies ferrées.LeINFRARISK (Novel indicators for identifying critical infrastructure at risk fromhazards), financé par l'UE, a présenté des méthodologies et des outils d'aide pour permettre aux gestionnaires et les propriétaires d'infrastructures européenne d'analyser les conséquences potentielles des évènements naturels extrêmes. Ces solutions soutiendront également le processus de prise de décision pour la protection des infrastructures critiques.Afin de développer des tests de résistance fiables pour l'infrastructure routière et ferroviaire européenne, les partenaires du projet ont proposé un cadre utilisable pour ce type d'évaluations. Celui-ci permet d'évaluer les pertes potentielles associées à des scénarios de risque peu probables mais ayant des conséquences importantes sur les infrastructures routières et ferroviaires. Le projet a conçu une méthodologie pour soutenir la mise en œuvre de ce cadre.L'équipe d'INFRARISK a développé unen ligne d'aide à la décision évaluant les risques en cascade que les catastrophes naturelles pourraient causer aux infrastructures critiques. Il exploite des bases deet simule des scénarios de risques naturels tels que les séismes, les glissements de terrain, les inondations et évalue leur conséquences probables sur les infrastructures critiques.Les chercheurs ont développé une approche intégrée pour l'évaluation du risque, qui prend en compte l'interdépendance entre les réseaux d'infrastructure. Ils ont également mis en place uneen ligne permettant aux utilisateurs de télécharger et exécuter des requêtes sur les données relatives à des pannes historiques des infrastructures critiques.Ils ont conçu de nombreux documents deet organisé plusieurs événements. Il s'agit de, de produits éducatifs, de notes politiques, de fiches d'information, d'un cours de formation spécialisé pour les propriétaires/gestionnaires d'infrastructure, et d'une conférence finale.Les nouvelles approches de simulation de crise proposées par INFRARISK amélioreront laet la préparation pour faire face aux catastrophes. Au final, ces méthodes optimisées de test de résistance contribueront à la protection des infrastructures critiques européennes.Pour plus d'information voir: projet INFRARISK