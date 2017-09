ALMA détecte la présence de vastes réservoirs cachés de gaz turbulent dans de lointaines galaxies

ALMA a permis de détecter la présence de réservoirs turbulents de gaz froid autour de lointaines galaxies à formation d'étoiles. La découverte inédite de la molécule CH+ autorise l'étude, sous un angle nouveau, d'une époque critique de la formationaude l'. La présence de cetteéclaire la façon dont les galaxies parviennent à prolonger leurd'intense formation stellaire. Les résultats de cette étude sont publiés dans la revueUne équipe pilotée par Edith Falgarone (Ecole Normale Supérieure et, France) a utilisé le Vaste(Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA) pour détecter les signatures de la molécule d'hydrure deCH+au sein de lointaines galaxies à formation d'étoiles. L'équipe a identifié les signaux forts de la présence de CH+ dans cinq des six galaxies étudiées, parmi lesquelles figure leCosmique. Cette nouvelle étude livre des informations permettant de mieux comprendre le processus de croissance des galaxies ainsi que l'influence de l'galactique sur la formation stellaire."Le CH+ est une molécule particulière. Sa formation requiert une granded'et son importante réactivité se traduit par une courte durée deet donc l'impossibilité d'être transportée sur de longues distances. La molécule de CH+ révèle lesd'énergie au sein des galaxies et de leur environnement" explique Martin Zwaan,à l'ESO, qui contribua à l'étude.Afin de comprendre le rôle de révélateur quela molécule de CH+ vis à vis des flux d'énergie, considérons l'analogie suivante: un bâteau navigue sur l'tropical par nuit noire, sans. Dans de bonnes conditions, lefluorescent peut s'illuminer au passage du. Lagénérée par le bateau sillonnant l'excite le plancton - en d'autres termes, leurrévèle l'existence d'une eau sombre plus profonde ainsi que la présence de zones turbulentes. Parce que la molécule de CH+ ne se forme qu'en de petites zones de dissipation des mouvements turbulents de, sa détection permet de tracer les flux d'énergie à l'échelle galactique.Lesde CH+ révèlent l'existence d'dedeélevée alimentées par des vents galactiques chauds et rapides issus des régions galactiques de formation stellaire. Ces vents parcourent laet en expulsent la. Toutefois leurs mouvements turbulents permettent à une partie de cette matière de se retrouver piégée par l'attraction gravitationnelle de la. La matière s'assemble alors pour former de vastes réservoirs turbulents de gazde faible densité, qui s'étendent à plus de 30 000 années lumière de la région de formation stellaire de la galaxie"Le traçage de la molécule de CH+ nous apprend que l'énergie est stockée au sein de vents puissants à l'échelle galactique et donne lieu à des mouvements turbulents au sein de réservoirs jusqu'alors inconnus de gaz froid situés ende la galaxie" précise Edith Falgarone, l'auteur principal de cette nouvelle étude. "Nos résultats questionnent lade l'évolution galactique. En acheminant la turbulence dans les réservoirs, ces vents galactiques étendent la durée de la phase de formation stellaire au lieu de l'interrompre."L'équipe a établi que les seuls vents galactiques ne suffisaient pas à reconstituer les réservoirs de gaz nouvellement découverts et suggère que l'apport derésulte de processus deou d'galactiques de flux de gaz cachés, conformément aux prédictions théoriques actuelles."Cette découverte offre une importante clé de compréhension du processus dedes flux de matière qui s'écoulent au sein des galaxies de l'Univers jeune caractérisées par une intense formation stellaire", conclut Rob Ivison, Directeur de laà l'ESO et co-auteur de l'étude. "Elle témoigne des formidables résultats auxquels peut parvenir une équipe pluridisciplinaire de chercheurs au moyen de l'un des télescopes les plus puissants au."