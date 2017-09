Madagascar, illustration inédite de la mondialisation génétique

Référence publication

Contact chercheur:

Steppe arborée, entre Antananarivo et Mahajanga, Madagascar - © René BALLY/CNRS Photothèque

Référence publication

Contact chercheur:

La mondialisation n'est pas un phénomène récent, et le peuple malgache en est la preuve vivante. Un article publié dans PNAS lève le voile sur les origines génétiques de la population de Madagascar au travers d'une étude internationale menée sur 10 ans, qui a mobilisé pas moins de 3000 participants et des chercheurs d'variés (CNRS1, INSERM, ICMAA,de Civilisations d'Antananarivo2) afin de mieux comprendre les origines des habitants de l'. Parmi les résultats les plus marquants figurent la création d'uneet d'une banque deinédites sur les gènes dumalgache, révélant notamment que ce dernier a été au carrefour d'influences génétiques majoritairement asiatiques et africaines. Un grand pas vers une meilleure compréhension de la physiopathologie de la population malgache et des adaptations physiologiques lors de la confrontation à un nouvelLes preuves de l'existence d'anciens contacts entres continents stimulent notre imagination et nous rappellent que lan'est pas un phénomène récent. Ces migrations sont entourées de mystères concernant leurs circonstances, leurs motivations et leurs dates, mais il ne fait pas de doute que ces contacts ont transformé les populations impliquées qui ont ainsi pu échanger des gènes, des biens, des idées et des technologies.L'un des exemples les plus remarquables d'un tel contact ancien entre continents est la population qui habite actuellement Madagascar. En effet, les études historiques, linguistiques, ethnographiques, archéologiques et génétiques montrent la présence d'influences à la fois africaines et asiatiques. Cependant, il n'existe pas de consensus sur le lieu, la période et les circonstances où ces deux mondes se sont rencontrés et ont fusionné. Le manque d'histoire écrite et les preuves archéologiques limitées rendent difficile de différencier les mythes fondateurs et l'histoire orale, les hypothèses scientifiques et la spéculation pure. Comme dans beaucoup de régions du globe, les ancêtres revêtent un aspect culturel fondamental et structurant de la société malgache. Ainsi, la question des racines de la population malgache est un sujet particulièrement passionné dans le. Par exemple, la question de savoir si les ancêtres malgaches sont principalement d'origine africaine ou asiatique est encore vigoureusement débattue, ainsi que les contributions potentielles des populations arabes, indiennes, ou persanes.Pour lever le mystère de l'origine de la population malgache leMAGE (Madagascar, Anthropologie,et Ethno-linguistique), consortium international et pluridisciplinaire porté par les Dr. Letellier (INSERM), Dr. Radimilahy (ICMAA), Dr. Pierron (CNRS) et Dr. Rakotarisoa (ICMAA), a été lancé il y a 10 ans. Ce projet a été réalisé par un. Pendant ces 10 années, des équipes de généticiens, de linguistes et d'anthropologues ont visité plus de 250 villages pour échantillonner la diversité culturelle, linguistique et génétique de Madagascar. Environ 3000 personnes vivant dans l'île ont accepté de participer et ontcette étude possible. En donnant leurpour les études génétiques et en partageant leur mode de, leurs connaissances (plus de 500 questions) et leur langue (plus de 300 mots référencés), les participants ont rendu possible la création d'une banque de données exceptionnelle ayant très peu d'équivalent dans leL'article publié dans PNAS présente les premiers résultats de cette étude en se focalisant principalement sur les résultats génétiques. L'étude de ces données a permis de mettre en évidence que chaque malgache partage deux origines principales, africaine (bantou) et asiatique (austronésienne), avec une faible composante génétique provenant de l'et du Moyen-Orient. Les études démographiques montrent que lede gènes entre ces principales origines s'est déroulé récemment (entre 500 et 900 ans). La répartitiondes composantes africaines et asiatiques à travers l'île révèle aussi que le mélange s'est déroulé de manière hétérogène, ce qui démontre un peuplement indépendant de Madagascar par des personnes venant d'et d'plutôt que d'une colonisation par une population homogène déjà mélangée. Bien que ce peuplement de Madagascar ait été rapide et récent, nous avons trouvé une structurationpostérieure au mélange Afrique/Asie qui peut être expliquée par une structuration culturelle (géographie politique, histoire, ...) montrant que quelques siècles sont suffisants pour produire une structure génétique détectable dans les populations humaines. Cettegénétiques devrait à moyen terme nous permettre de mieux comprendre les phénomènes d'adaptations physiologiques impliqués lorsque l'est confronté à de nouveaux environnements, mais aussi de mieux appréhender la physiopathologie de la population malgache. Genomic landscape of human diversity across Madagascar - Denis Pierron et al. PNAS ; Juillet 2017, doi:10.1073/pnas.1704906114Denis PIERRON – Anthropologie Moléculaire et Imagerie de Synthèse – AMIS (CNRS, Université de Toulouse Paul Sabatier / Université Paris Descartes)