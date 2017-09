Aider les scientifiques à cartographier l'environnement sonore grâce à une nouvelle application mobile

Copies d'écran de l'application Noise Capture (Une capture, dans le domaine de l'astronautique, est un processus par lequel un objet céleste, qui passe au voisinage d'un astre, est retenu dans la gravisphère de ce dernier. La capture de l'objet céleste aboutit à...)

© CNRS-IFSTTAR.

Copie d'écran de la cartographie collaborative accessible sur Noise-planet.org le site communautaire de l'application NoiseCapture. Représentation cartographique des niveaux sonores moyens mesurés sur la Ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations doivent être à moins de 200 m chacune, par opposition...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

© CNRS-IFSTTAR.

Pour en savoir plus

Contacts chercherurs:

Tous les possesseurs de smartphone Android pourront bientôt contribuer à un projet de recherche, simplement en enregistrant les bruits qui les entourent. L'objectif ? Établir une cartographie participative de l'environnement sonore. Exploitant des algorithmes de traitement du, l'application NoiseCapture,par des chercheurs duet de l'IFSTTAR, calcule des indicateurs acoustiques lors des déplacements de l'utilisateur. Ces indicateurs géolocalisés sont ensuite reversés anonymement dans unepour élaborer des cartes deau plus près de la réalité, avec un maillage extrêmement dense. Ces cartes de bruit obtenues à l'aide de smartphones pourront être utilisées par les collectivités afin de mettre en place des plans d'actions plus ciblés, pour préserver ou améliorer la qualité des environnements sonores urbains.L'application NoiseCapture, développé dans le cadre dueuropéen ENERGIC-OD, est un projet participatif qui associe des spécialistes enet des spécialistes en sciences de l'information géographique, ce qui a permis aux chercheurs de résoudre des problèmes majeurs comme l', la qualification et la gestion deissues de sources hétérogènes (niveaux de bruit, données cadastrales, donnéessur les populations...). L'application NoiseCapture s'accompagne en effet d'un système d'information complet qui permet de stocker, interroger, analyser et partager les données collectées. Ce système d'information géographique fonctionne aujourd'hui enréel et permettra de construire une base de données pérenne à l'échelle mondiale.Au-delà des perspectives scientifiques, qui ouvrent des questionsde l'analyse de la qualité des données, mais également sur la production d'indicateurs ou de nouveaux supports de restitution des résultats, les chercheurs ont été guidés par la volonté d'ouvrir lasur l'sonore au plus grand(citoyens, entreprises, collectivités, services de l'État, scientifiques...). Cette ouverture se traduit par un projet "open" avec le développement d'outils communs sous licence open source, lades données anonymes collectées sous licence open data et la publication des résultats de recherche dans des revues en open access.Les travaux des deux équipes impliquées s'intègrent ainsi dans une démarche de sciences citoyennes. L'objectif à travers le projet NoiseCapture est d'impliquer le citoyen dans lade son, notamment ende nuisance sonore, condition préalable pour qu'il soit lui-mêmede l'amélioration de la qualité de son environnement.L'application NoiseCapture sera présentée au publiclors de la Digital Week le 24 septembre 2017 à Saint-Nazaire et sera disponible dès le 1er septembre sur tous les téléphones Android.Chercheur CNRS l Erwan BocherChercheur IFSTTAR | Judicaël Picaut