Gomme à bulles ou essence ?

La perte de l'odorat, symptôme précurseur de la maladie d'Alzheimer ?

Dès les premières pertes de mémoire, il est presque trop tard, puisque les lésions cérébrales associées à la maladie d'Alzheimer évoluent peut-être déjà depuis une vingtaine d'années. C'est pourquoi les scientifiques cherchent à découvrir la façon de déceler laà ses débuts. Leurs travaux donnent maintenant à penser qu'un simple test de reconnaissance des odeurs pourrait permettre de suivre l'évolution de la maladie avant même l'apparition des symptômes, particulièrement chez les personnes à risque."?Malgré tous les travaux deréalisés dans ce domaine, les scientifiques n'ont encore trouvé aucun traitement efficace contre la maladie d'Alzheimer?", souligne le Dr John Breitner, directeur du Centre d'étude sur lade la maladie d'Alzheimer de l'universitaire enDouglas et coauteur d'une étude sur le sujet publiée récemment dans la revue Neurology . "?Toutefois, si nous pouvions retarder l'apparition des symptômes de cinq ans seulement, nous pourrions réduire de plus de 50 % la prévalence et lade ces derniers.?"Près de 300 personnes âgées de 63 ans enet à risque de maladie d'Alzheimer (car un de leurs parents en avait souffert) ont été soumises à des tests à choix multiple consistant à gratter et à humer des pastilles afin de reconnaître des odeurs comme celles de la gomme à bulles, de l'essence ou du. Cent sujets s'étaient portés volontaires pour subir régulièrement des ponctions lombaires afin de mesurer les concentrations de diverses protéines liées à la maladie d'Alzheimer dans lecéphalorachidien.Les chercheurs ont découvert que les sujets qui avaient le plus de mal à reconnaître les odeurs étaient également ceux dont l'intérêt présenté par les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer était le plus évident."?Pour la première fois, des chercheurs ont pu démontrer clairement qu'il existe un lien direct entre la perte de la capacité à reconnaître les odeurs et les biomarqueurs qui témoignent de l'évolution de la maladie?", affirme Marie-Elyse Lafaille-Magnan, doctorante à l'Université McGill et auteure principale de l'étude. "?Depuis plus de 30 ans, les chercheurs étudient le lien qui existe entre la perte deet la difficulté qu'ont certaines personnes à reconnaître diverses odeurs. Cela semble, puisque nous savons que leolfactif (qui participe à l'odorat) et leentorhinal (qui intervient dans la mémoire et la reconnaissance des odeurs) comptent parmi les premières structures cérébrales touchées par la maladie.?""?Un simple test de reconnaissance des odeurs pourrait donc nous renseigner sur l'évolution de la maladie,comme le font actuellement certains tests beaucoup plus effractifs et coûteux portant sur l'analyse du liquide céphalorachidien?", affirme Judes Poirier, Ph. D., directeur du Programme de recherche sur le, la cognition et la maladie d'Alzheimer de l'Institut universitaire enmentale Douglas et coauteur de l'étude. "?Toutefois, la difficulté à reconnaître les odeurs est parfois lede problèmes médicaux autres que la maladie d'Alzheimer et, par conséquent, le test de reconnaissance des odeurs ne doit pas remplacer les tests actuels.?"Les chercheurs reconnaissent cependant que des études beaucoup plus poussées seront nécessaires pour déterminer avec précision la nature du lien entre la perte de la capacité à reconnaître les odeurs au fil duet l'évolution de la maladie en soi. À l'actuelle, les tests de reconnaissance des odeurs ouvrent simplement une nouvelle piste de recherche aux scientifiques qui s'efforcent de trouver le moyen de déceler la maladie avant l'apparition des symptômes.L'article "?Odor identification as a biomarker of preclinical AD in older adults at risk?", par Marie-Elyse Lafaille-Magnan, B. Sc., M. Sc., et coll., a été publié dans la revue Neurology Cette étude a été financée par Pfizer Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation, le Fonds de recherche du Québec - Santé, la Fondation Lévesque et la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas.