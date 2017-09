Des états transitoires de la matière, entre métal et isolant

Figure: Techniques expérimentales de type pompe-sonde utilisées pour cette étude: diffraction des rayons X résolue en temps (trXRD), spectroscopie de photoémission résolue en temps (trPES) et réflectivité résolue en temps (TRR).

Tous les matériaux sont faits d'un arrangement d'atomes ionisés, ou ions, à la charge électrique positive, et d'électrons chargés négativement. Par des effets d'écrantage de la charge, les électrons s'adaptent au mouvement des ions et des autres électrons. Les électrons dans unmétallique ordinaire n'entrent guère enentre eux. Les "mauvais métaux" sont caractérisés par unenettement plus faible d'électrons libres de se mouvoir: les interactions entre électrons – par l'intervention de lade Coulomb – sont alors plus importantes. Les électrons se "sentent" et leur comportement devient "corrélé". Les corrélations électroniques peuvent, dans certains cas, atteindre un niveau tel que letransite vers un, dit "de Mott-Hubbard". À la différence d'un isolant "de bande", dans lequel il n'y a simplement pas d'électrons libres disponibles pour assurer la, la résistivité électrique d'un isolant de Mott Hubbard devient très grande parce que les électrons sont "localisés" par leur répulsion mutuelle. La transition de Mott-Hubbard peut intervenir en changeant la, la, ou un autreenvironnemental.Une équipe de chercheurs du Laboratoire dedes Solides, de l'Ecole Supérieure d'Etudes Avancées de Trieste en Italie, du Laboratoire d'Appliquée, du Laboratoire des Solides Irradiés, duet des Universités Américaines de Berkeley et Stanford a étudié ce qui se passe lorsque l'on excite les électrons dans un isolant de Mott-Hubbard archétype, le sesquioxide de vanadium (V2O3) avec des impulsionstrès brèves - d'une durée d'une femtoseconde (un millionième de milliardième de seconde). Ces impulsions ultra-brèves permettent de "chauffer" les électrons tandis que led'ions reste "". Des expériences proches de la température où le V2O3 transite d'un état métallique vers l'isolant de Mott-Hubbard ont montré un durcissement surprenant du réseau d'ions, pendant leoù les électrons sont dans l'état photo-excité. Cet état est une troisième, ni métal, ni isolant de Mott Hubbard, dont la durée den'est que de quelques picosecondes. Le nouvelest une phase transitoire quiun rôle important dans le processus de relaxation du système hors équilibre, et qui n'est pas accessible ordinairement en modifiant la température ou la pression. La résolution temporelle nécessaire pour cette étude est obtenue grâce à l'utilisation d'impulsions lumineuses générées par des sources laser très récentes (durée d'impulsion de l'ordre de la femtoseconde), comme par exemple les impulsions de rayons X du laser à électrons libres LCLS de Stanford.L'application d'impulsions defemtoseconde et l'existence d'états photo-excités particuliers rend lesde Mott très prometteurs pour la réalisation d'une nouvelle génération de commutateurs ultra-rapides, qui pourront atteindre des vitesses actuellement inaccessibles avec lades composants électroniques basée sur les semi-conducteurs.Ultrafast evolution and transient phases of a prototype out-of-equilibrium Mott-Hubbard materialG. Lantz, B. Mansart, D. Grieger, D. Boschetto, N. Nilforoushan, E. Papalazarou, N. Moisan, L. Perfetti, V. L. R. Jacques, D. Le Bolloch, C. Laulhe, S. Ravy, J.-P., T.E. Glover, M.P. Hertlein, Z. Hussain, S. Song, M. Chollet, M. Fabrizio & M. MarsiNature Communications 8, 13917 (2017)