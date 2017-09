Rencontres de type stellaire

Gaia. Illustration: ESA

Le mouvement de plus de 300 000 étoiles observées par le satellite Gaia de l'ESA révèle que de rares rencontres de type stellaire avec notre Soleil pourraient perturber le nuage de comètes situé aux confins de notre Système Solaire, et envoyer dans un lointaindes comètes vers laAlors que notrese déplace dans laet que d'autres étoiles suivent elles aussi leur propre chemin, des rencontres sont inévitables, même si elles se produiront encore à plusieurs trillions de. L'influence gravitationnelle des étoiles qui croisent près du réservoir de comètes de notre Système Solaire, led'Oort, pourrait dévier de leurles comètes qui s'y trouvent, et les envoyer sur unequi traverserait le Système SolaireC'est probablement la raison qui explique l'apparition de comètes dans nos cieux, et c'est également potentiellement ce qui pourrait envoyer des comètes sur une trajectoire deavec la Terre ou d'autres planètes.L'un des principaux objectifs de Gaia est donc de comprendre les mouvements passés et futurs des étoiles grâce auxprécises qui seront collectés pendant les cinq années de la mission. Un premier catalogue de plus d'und'étoiles a récemment été mis à disposition, il comprend les distances et les mouvements de plus de deux millions d'étoiles. A ce, les mouvements relatifs aude plus de 300 000 étoiles ont été retracés dans la Galaxie, et lede rencontre le plus rapproché déterminé jusqu'à cinq millions d'années dans leet dans le futur.Une étude récente a utilisé les mesures effectuées par Gaïa pour estimer le taux de rencontre. Pour les cinq millions d'années dans le passé et dans le futur, ce taux est d'une rencontre stellaire tous les 50 000 ans environ. Il est important de retenir qu'il n'y a aucune garantie que le passage d'uneforcerait des comètes vers le Système Solaire interne, ni que la Terre se retrouverait dans la ligne de tir.Ces estimations seront affinées grâce aux prochaines données mises à disposition par Gaia. La prochaine publication de données est prévue en avril prochain, et contiendra des informations sur environ 20 fois plus d'étoiles, sur plus d'étoiles lointaines également, et permettra de reconstruire les mouvements des étoiles jusqu'à 25 millions d'années dans le passé ou dans le futur.