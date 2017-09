Une nouvelle microscopie éclaire la formation des biominéraux

Image tridimensionnelle des propriétés cristallines d'un prisme cristallin constituant la coquille d'une huitre perlière. (A) L'huitre perlière et (B) sa structure prismatique en bord de coquille. (C) La zone sondée (en jaune) à l'intérieur d'un prisme. Mise en évidence de domaines de rotations (D) et déformations (E) à l'intérieur du biominéral "mono-cristallin" Adaptée de F. Mastropietro et al., Nature Materials (2017).

Il y a du minéral dans l'animal, mais la production de cristaux par les organismes vivants reste mal comprise. Des chercheurs de l'Institut Fresnel, du NIMBE, du GEOPS, du synchrotron Soleil et de l'ESRF ont utilisé une nouvelle forme depour comparer différents modèles théoriques sur la formation des biominéraux. Ces travaux sont publiés dans la revuePour leurs os, dents et coquilles, les humains et énormément d'animaux sont capables de produire des biominéraux extrêmement complexes. Ces structures disposent d'une remarquable diversité aux échelles macro et micrométrique. À l'échelle nanométrique cependant, les biominéraux se caractérisent presque toujours par des granules cristallins d'entre 50 et 500 nm. Cela laisse penser que, à cette échelle, le mécanisme de fabrication est commun à tous les biominéraux. Or les formes obtenues ne correspondent pas aux théories de cristallisation classique, où la croissance part d'un premierde quelqueset génère des facettes nettes et bien définies.Des chercheurs de l'Fresnel (CNRS/Aix Marseille Université/École Centrale Marseille), du laboratoire Nanosciences et innovation pour les, la biomédecine et l'(NIMBE, CNRS/CEA), du laboratoire Géosciences Paris-Sud (GEOPS, CNRS/Université Paris-Sud), du(CNRS) et de l'Installation européenne de(ESRF) ont exploité une toute nouvelle microscopie en rayons X pour révéler le secret de fabrication des biominéraux. La ptychographie de Bragg,en 2011 par l'Institut Fresnel à partir d'une source synchrotron, est sensible aux propriétés des cristaux, non destructive et fournit desen trois. Aucune autre technique ne remplit ces trois conditions. Elle a dévoilé l'cristalline de la calcite sur une coquille de l'huître perlière. Au lieu de cristaux parfaits, les cristaux présentaient de légères déformations et différences d'. Cet agencement plaide en faveur de la production d'un précurseuramorphe, qui ne se cristallise que dans un second. Ces travaux, qui ont bénéficié de bourses ANR et ERC Consolidator, ouvrent la voie à une meilleure compréhension de la biominéralisation, tant enet de l'qu'en paléoclimatologie.Revealing crystalline domains in a mollusc shell single-crystalline prismF. Mastropietro, P. Godard, M. Burghammer, C. Chevallard, J. Daillant, J. Duboisset, M. Allain, P. Guenoun, J. Nouet & V. ChamardNature Materials (2017)Virginie Chamard - Institut Fresnel