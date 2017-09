Grands réservoirs de gaz moléculaire froid et turbulent autour des galaxies formant des étoiles à haut redshift

Figure 1: Les images en continu des 6 galaxies amplifiées. Les objets sont tous situés à z 2.3, où 1 seconde d'arc = 8.4 kpc. L'émission continue est observée près de 1 mm en longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet complètement...) onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

turbulence (La turbulence désigne l'état d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire :...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une connaissance spéculative, souvent basée sur l’observation ou...)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties à travers...)

joue (La joue est la partie du visage qui recouvre la cavité buccale, fermée par les mâchoires. On appelle aussi joue le muscle qui sert principalement à ouvrir et fermer la bouche et à mastiquer.)



Figure 2: Spectres observés de CH+(1-0) pour les 6 galaxies. L'émission continue a été soustraite. Les spectres sont modélisés par une absorption et une émission gaussiennnes (en bleu), qui donnent le spectre résultant en rouge.

Les galaxies dans l'Univers jeune n'avaient pas encore formé beaucoup d'étoiles, mais étaient essentiellement composées de gaz. Ce gaz peut maintenant être observé avec ALMA, pour mieux comprendre l'efficacité de la formation d'étoiles desà grand(ou "redshift"). Le cation CH+ en particulier est très utile puisqu'il ne peut se former dans lesans une grande dissipation d'ou une forteultraviolette. Dans cet article de la revue "Nature", des astronomes de l'et leurs collaborateurs publient la détection des raies d'émission et d'de CH+(J= 1-0) dans les spectres de six galaxies, amplifiées par des lentilles gravitationnelles, à des redshifts d'environ 2.5. Les raies d'émission CH+, qui sont plus larges que 1 000 km/s, proviennent d'ondes detrès denses, alimentées par des vents galactiques chauds. Les raies d'absorption CH+ révèlent l'existence de réservoirs de gazet froid (T100 K), de faibles'étendant loin (plus de 10 kpc) en dehors des galaxies à flambée de formation d'étoiles (taille 1 kpc).La plupart des étoiles et des galaxies que nous voyons aujourd'hui se sont formées lorsque l'était encore très jeune. Les cosmologistes utilisent cette contrainte d'pour modéliser l'évolution des galaxies avec deux ingrédients clés: lede gaz froid dans les halos deet les violentes éjections de gaz chaud pour modérer la formation des étoiles. A ce, les flux de gaz froid n'ont jamais été détectés et lades éjections de gaz reste mystérieuse.Avec ALMA, Edith Falgarone et ses collaborateurs ont découvert des raies de CH+ dans toutes les galaxies à flambées de formation d'étoiles, et amplifiées par des lentilles gravitationnelles, à cette époque critique. CH+ est unespéciale: elle ade beaucoup d'pour se former et est très réactive. Sa durée deest donc très courte et met en évidence l'emplacement de la dissipation d'énergie par ondes de choc.Avec CH+, les auteurs ont appris que, au lieu d'être perdue par, l'énergie est stockée dans les mouvements turbulents des vents galactiques rapides et des grands réservoirs de gaz froid précédemment invisibles. En produisant ladans ces réservoirs, les vents galactiques permettent à lasortante d'être partiellement re-capturée par les galaxies, prolongeant lade formation d'étoiles au lieu de la stopper. Ils ont appris également que ces réservoirs de gaz, consumés par la formation d'étoiles, doivent être réapprovisionnés éventuellement par les flux de gaz froids longtemps recherchés. Ces résultats défient lade l'évolution des galaxies, dans laquelle le feedback négatif de la formationun rôle essentiel pour stopper la formation d'étoiles.