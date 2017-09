Retracer les origines de l'autisme



Les origines de l'demeurent un mystère. Quelles sont les régions dutouchées par le désordre et à quel moment les premiers signes de cette dernière se manifestent-ils ? Les résultats d'une nouvelle étude publiée dans la revuepermettent maintenant aux scientifiques de mieux comprendre les mécanismes pathologiques de l'autisme et le moment où le désordre commence à prendre forme dans le cerveau humain. Forts de ces nouvelles connaissances, les spécialistes pourront intervenir plus rapidement et obtenir de meilleurs résultats chez les enfants autistes.Les scientifiques ont eu recours à un type d'parmagnétique (IRM) appelé "IRM de" afin de mesurer la connectivité cérébrale chez 260 nourrissons à l'âge de 6 et de 12. Ces enfants étaient exposés à un risque faible ou élevé d'autisme. En mesurant la longueur et la force des connexions entre diverses régions du cerveau, les chercheurs ont estimé l'efficacité des réseaux,qui permet de déterminer dans quelle mesure chaque région est connectée aux autres. Les résultats d'une étude précédente réalisée chez des enfants de 24 mois avaient permis de conclure que l'efficacité des réseaux chez les enfants autistes était plus faible dans les régions du cerveau intervenant dans le langage et d'autres comportements liés à l'autisme. La présente étude visait à déterminer la précocité de l'apparition de ces anomalies.John Lewis, auteur principal de l'étude età l'etneurologiques dede l'McGill et au Centre Ludmer en neuroinformatique et, a découvert que des altérations de l'efficacité des réseaux existaient déjà chez des nourrissons de six mois chez qui und'autisme avait par la suite été posé. Ces altérations touchaient leauditif. Il a également découvert que l'importance des altérations observées à six mois était corrélée à lades symptômes autistiques à 24 mois. Lorsque les enfants vieillissaient, l'importance des altérations de l'efficacité observées dans les régions cérébrales responsables de la vision et duainsi que dans un plus grandde régions intervenant dans l'et le langage était également corrélée à la gravité des symptômes.Il est important de déceler lespremiers signes de l'autisme, car le diagnostic peut alors être posé avant l'apparition des modifications du comportement, ce qui permet d'intervenir plus rapidement et d'accroître les chances d'obtenir de meilleurs résultats. Le fait d'avoir découvert que les dysfonctionnements neuronaux liés à l'autisme surviennent d'abord dans les régions du cerveau qui participent au traitement des informations sensorielles permet aux chercheurs de restreindre le nombre de facteurs et de mécanismes génétiques susceptibles de causer le désordre. La présence de signes neurologiques dès l'âge de six mois permet également d'exclure certains facteurs environnementaux des causes possibles de le désordre."Notre objectif était de déterminer le moment et l'endroit où les altérations de l'efficacité des réseaux cérébraux se manifestent en premier lieu", souligne John Lewis. "Les résultats que nous avons obtenus indiquent qu'il existe des anomalies dès l'âge de six mois dans le cerveau des nourrissons qui présenteront plus tard un trouble du spectre de l'autisme, et que ces anomalies précoces touchent les régions participant au traitement des informations sensorielles et non dans les régions intervenant dans les fonctions cognitives supérieures. Nous espérons que les résultats de notre étude permettront de mieux comprendre les mécanismes à l'origine du trouble du spectre de l'autisme et de mettre audes interventions efficaces."Ces travaux ont été réalisés dans la foulée de l'Infant Brain Imaging Study (IBIS), une initiative conjointe coordonnée par des chercheurs de l'Institut neurologique de Montréal et de quatre établissements cliniques situés aux États-Unis visant à réaliser une étude longitudinale reposant sur l'analyse decomportementales et d'imagerie cérébrale obtenues chez des nourrissons exposés à un risque élevé d'autisme. Ces travaux ont été financés par unedes Instituts nationaux de lades États-Unis, par le Programme deen neurodéveloppement de la Fondation Azrieli en partenariat avec l'Initiative de recherche regroupant plusieurs chercheurs de la Fondation Brain Canada ainsi que par des subventions d'Autism Speaks, de la Simons Foundation, de la Fondation canadienne pour l'innovation, du gouvernement du Québec, du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies et de la Fondation Marcelle et Jean Coutu.