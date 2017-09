Fumer augmenterait la sensibilité au stress

Il est généralement suggéré que le manque de nicotine [1] produit un stress alors que fumer détend. En montrant que l'exposition à la nicotine augmente la sensibilité au stress, des chercheurs du laboratoire Neurosciences Paris-Seine (CNRS/Inserm/UPMC) et de l'de pharmacologie moléculaire et cellulaire (CNRS/Université de Nice Sophia Antipolis) pourraient remettre en cause cette idée populaire.Grâce à descomportementales et électrophysiologiques [2], les chercheurs ont évalué l'impact dusocial [3] chez laen bloquant ou en activant certains acteurs moléculaires: les récepteurs nicotiniques. L'étude a montré que les signes de stress social chez la souris sont supprimés dans le premier cas mais amplifiés dans le second, indiquant que ces récepteurs sont impliqués dans les voies physiologiques induisant les effets du stress.Les chercheurs ont également mis en évidence qu'une souris exposée à une unique agression par un congénère présente des signes de stress uniquement dans le cas où elle a été exposée à de laau préalable. Cette étude, publiée le 25 juillet dans, interroge sur le rôle de ces récepteurs nicotiniques comme éléments dedu stress. Les scientifiques essaieront prochainement de comprendre si cette étude est généralisable à tous les troubles de l'humeur et si ces résultats sont transposables à l'