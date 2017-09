Des moteurs électriques efficaces ne nécessitant pas de terres rares

terres rares (Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le scandium 21Sc, l'yttrium 39Y et les quinze lanthanides.)

disponibilité (La disponibilité d'un équipement ou d'un système est une mesure de performance qu'on obtient en divisant la durée durant laquelle ledit...)

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

propulsion (La propulsion est le principe qui permet à un corps de se mouvoir dans son espace environnant. Elle fait appel à un propulseur qui transforme en force...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette...)

moteur (Un moteur est un dispositif transformant une énergie non-mécanique (éolienne, chimique, électrique, thermique par exemple) en une énergie mécanique ou travail.[réf. nécessaire])

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus...)

électronique de puissance (L'électronique de puissance est l'une des branches de l'électrotechnique, elle concerne les dispositifs (convertisseurs) permettant de changer la forme de l'énergie électrique.)

onduleur (Un onduleur est un dispositif d'électronique de puissance permettant de délivrer des tensions et des courants alternatifs à partir d'une source d'énergie électrique continue. C'est la fonction inverse d'un redresseur.)

carte de contrôle (Une carte de contrôle est un outil permettant de determiner le moment où apparaît la cause assignable entraînant la dérive. Ainsi, le processus sera arrêté au bon moment, c’est-à-dire avant qu'il ne produise des pièces non conformes (hors...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir fonctionner correctement.)

semi-conducteur (Un semi-conducteur est un matériau qui a les caractéristiques électriques d'un isolant, mais pour lequel la probabilité qu'un électron puisse contribuer...)

condensateur (Un condensateur est un composant électronique ou électrique dont l'intérêt de base est de pouvoir recevoir et rendre une charge électrique, dont la valeur est...)

aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre avec 1,5 % de la masse totale.)

contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de la...)

camionnette (Une camionnette, ou fourgonnette, est un véhicule de transport automobile, circulant sur les routes et principalement destiné aux marchandises. On emploie aussi le terme de...)

roues (La roue est un organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d'un axe passant par son centre.)

litre (Le litre (du grec λίτρα lítra, ancienne mesure de capacité – une livre de douze onces – égale au seizième du boisseau soit 0,813 litre) est une unité de mesure...)

ruptures (Ruptures est le second album de la série de science-fiction Orbital constituée de diptyques, dessiné par Serge Pellé et écrit par Sylvain Runberg, sorti en juin 2007 par les éditions...)

La généralisation des véhicules électriques dépend fortement d'aimants permanents à base de terres rares qui sont très coûteuses et dont l'approvisionnement est limité. Une initiative de l'UE a présenté des moteurs n'utilisant pas ce type d'aimants.L'approvisionnement mondial enest essentiellement assuré par la Chine et elles ne peuvent pas être fournies en quantités suffisantes à un prix compétitif. Laet le coûtde ces aimants en terres rares n'incitent pas à l'optimisme. De nombreux experts prévoient un déficit de l'offre de certains métaux rares, car la demande devrait dépasser la capacité de l'industrie à les produire.LeVENUS (Switched/synchronous reluctance magnet-free motors for electric vehicles), financé par l'UE, a mis auun système dedestiné aux véhicules électriques n'utilisant pas d'aimants à base de terres rares. Son efficacité et saderépondent aux exigences des véhicules électriques et il peut faire l'd'une production en série.Les travaux ont débuté par la conception d'un prototype dedoté d'une configuration électromagnétique originale. La conceptiondiffère de celle des machines classiques àradial. Les partenaires du projet ont pour cela développé un concept électromagnétique et des outils de calcul spécifiques, ainsi que des modèles thermiques perfectionnés. Ils ont également développé l'. Celle-ci comporte un nouvelconstitué d'une, d'une carte d', d'une carte d'alimentation, d'un dispositif, d'un système de refroidissement, d'unà liaison CC et d'un boîtier en. Pour le système de, les chercheurs ont mis au point un modèle de machine commutée à reluctance avec une transmission de flux non linéaire.L'équipe de VENUS a ensuite fabriqué les composants. L'complet a ensuite été testé et intégré à uneélectrique. Dans des véhicules de faible puissance à deux, trois ou quatre, la densité de puissance obtenue par les chercheurs à partir de ce système sans aimants permanents dépasse de 10 % celle des moteurs de référence. Ils ont également calculé que l'onduleur permet de fournir la plus grande puissance pardu marché: 19 KW/l (320 KW pour 16,8 l).Pour exploiter le moteur, le projet a réalisé une analyse complète d'industrialisation, comprenant l'évaluation du coût, les procédés de fabrication et les investissements nécessaires.VENUS a développé un moteur présentant des performances similaires aux autres moteurs, à un prix compétitif et avec une taille réduite. Comme il n'utilise pas d'aimants à base de terres rares, la production en série de ce moteur ne risque pas de subir desd'approvisionnement.Pour plus d'information voir: