Oiseaux: mystère dans la forêt boréale



Photo: Ron Knight

Le troglodyte des forêts (notre photo) et la grive à dos olive sont les espèces qui ont connu les plus fortes augmentations d'effectifs au cours des deux dernières décennies à la Forêt Montmorency.

Photo: Ron Knight

forêt (Une forêt ou un massif forestier est une étendue boisée, relativement dense, constituée d'un ou plusieurs peuplements d'arbres et d'espèces associées. Un boisement de...)

recensement (Le recensement est une opération statistique de dénombrement d'une population.)

fiabilité (Un système est fiable lorsque la probabilité de remplir sa mission sur une durée donnée correspond à celle spécifiée dans le cahier des charges.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

Amérique (L’Amérique est un continent séparé, à l'ouest, de l'Asie et l'Océanie par le détroit de Béring et l'océan Pacifique; et à l'est, de l'Europe et de l'Afrique par l'océan Atlantique....)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

superficie (L'aire ou la superficie est une mesure d'une surface. Par métonymie, on désigne souvent cette mesure par le terme « surface » lui-même (par exemple, on parle de la...)

enseignement (L'enseignement (du latin "insignis", remarquable, marqué d'un signe, distingué) est une pratique d'éducation visant à développer les connaissances d'un élève par le biais de communication verbale et écrite....)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la...)

écoute (Sur un voilier, une écoute est un cordage servant à régler l'angle de la voile par rapport à l'axe longitudinal du voilier et en conséquence l'angle d'incidence du vent sur la voile. Il y a une écoute dédiée à chaque voile hissée...)

territoire (La notion de territoire a pris une importance croissante en géographie et notamment en géographie humaine et politique, même si ce concept est...)

analyse des données (L’analyse des données est un sous domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. On cherche par ces méthodes à donner les liens pouvant exister entre...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un...)

dos (En anatomie, chez les animaux vertébrés parmi lesquels les humains, le dos est la partie du corps consistant en les vertèbres et les côtes. Les dorsaux...)

La bonne nouvelle d'abord: au cours des deux dernières décennies, les populations d'oiseaux ont été stables ou en hausse à la Forêt Montmorency. La nouvelle déroutante maintenant: les indices d'abondance qui y ont été mesurés sont très faiblement corrélés avec ceux rapportés par les autres programmes ded'oiseaux au Québec. Ces résultats, publiés dans un récent numéro du, soulèvent des questions sur la situation réelle des populations d'oiseaux de la forêt boréale québécoise et sur ladesproduites par les différents programmes de suivi, estiment les deux auteurs de l'étude, André Desrochers, professeur au Département des sciences du bois et de la forêt etau Centre d'étude de la forêt, et Bruno Drolet, du Service canadien de la faune.Chaque, entre 300 et 500 millions d'oiseaux appartenant à quelque 180 espèces migrent des États-Unis et de l'latine vers le Québec pour s'y reproduire. Même si ces chiffres sont impressionnants, les effectifs des oiseaux de la forêt boréale seraient en déclin depuis quelques décennies, auoù led'espèces au statut précaire est en hausse. Toutefois, considérant lade la forêt boréale et les limitations des programmes de suivi des populations d'oiseaux, il y a lieu de s'interroger sur la fiabilité des données issues de ces programmes.Les chercheurs Desrochers et Drolet ont voulu jeter un nouvel éclairage sur la question en analysant les données recueillies par le Programme de surveillance des oiseaux nicheurs de la Forêt Montmorency, la forêt d'et dede l'Laval, située dans la sapinière boréale humide, à 70 km aude Québec. Entre 1995 et 2016, près de 62 000d'oiseaux ont été faites lors de visites effectuées pendant la période de nidification aux quelque 5 800 stations d'réparties sur ceL'portant sur les 32 espèces observées au moins 100 fois révèle que leurs effectifs sont demeurés stables ou qu'ils ont augmenté au cours des deux dernières décennies. Ces augmentations ont été observées tant chez les espèces fréquentant les peuplements en régénération que chez celles des forêts fermées ou matures. Toutefois, les indices d'abondance annuels mesurés à la Forêt Montmorency concordent peu avec ceux calculés à partir des données de trois autres programmes québécois de suivi des populations d'oiseaux (Relevé des oiseaux nicheurs, Observatoire des oiseaux de Tadoussac, Observatoire des oiseaux de McGill).Que faut-il conclure deça ? "Au-delà du trivial "il n'y a pas de variation importante des effectifs", il est difficile de dire avec certitude ce qui se passe avec les oiseaux de la forêt boréale du Québec, commente André Desrochers. Soit il existe une forte variation régionale dans la situation des espèces ou bien il y a une méconnaissance de l'état réel des populations d'oiseaux en raison d'un suivi insuffisant dans l'de la forêt boréale. Pour tirer la question au clair, il faudrait étendre les programmes de surveillance des populations d'oiseaux à l'ensemble de la forêt boréale, notamment au nord de la sapinière", conclut le chercheur.Le troglodyte des forêts (notre photo) et la grive àolive sont les espèces qui ont connu les plus fortes augmentations d'effectifs au cours des deux dernières décennies à la Forêt Montmorency.