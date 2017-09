Télescope CHIME: la carte du plus grand volume d'espace jamais étudié

Les efforts déployés par le Canada pour bâtir l'un des radiotélescopes les plus novateurs de la planète pavent la voie à l'étude de l'Univers dans une toute nouvelle dimension scientifique. Kirsty Duncan, ministre des Sciences, a posé la dernière pièce du nouvel instrument, quien quelque sorte comme une machine à remonter le. Grâce à lui, les scientifiques traceront une carte ende l', tel qu'il était il y a longtemps et loin dans l'espace.L'Expérience canadienne dede l'intensité de l'ou CHIME est en fait un nouveau télescope de grande. Il est le seul à emprunter la forme d'une "moitié de tuyau" ou demilune et à posséder assez de puissance de calcul pour que les scientifiques comprennent mieux les trois frontières de l'actuelle: l'histoire de l'univers, la nature des étoiles lointaines et la détection des ondes gravitationnelles.En mesurant la composition de l', les scientifiques comprendront mieux l'aspect, la structure et le sort de l'univers. Enfin, leCHIME jouera un rôle capital dans l'étude desgravitationnelles, qui font onduler l'et n'ont été mesurées que depuis peu, confirmant un élément de lad'Einstein sur laLe télescope CHIME est né de la collaboration d'une cinquantaine de scientifiques canadiens travaillant à l'de la Colombie-Britannique, à l'Université de Toronto, à l'Université McGill et au Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Les 16 millions de dollars injectés dans cet instrument ont été réunis par la Fondation canadienne pour l'innovation et les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec, avec le concours du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et de l'canadien de recherches avancées. Le télescope a été aménagé dans les montagnes de lade l'Okanagan, près de Penticton, en Colombie-Britannique, où se trouve l'Observatoire fédéral de radioastrophysique du CNRC.