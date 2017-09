La musique engendre une différence clé dans la structure cérébrale

Une nouvelle étude montre que l'utilisation de stimulations musicales pour l'apprentissage de tâches physiques contribue grandement au développement d'une partie importante duLe son est souvent utilisé pour soutenir l'et la rééducation du mouvement, et bouger au rythme de la musique est une chose appréciée par de nombreuses personnes. Mais la base neuronale de ce lien reste floue. Unrécemment publié souligne laeffectuée par unsoutenu par l'UE afin d'analyser les connexions possibles. Leurs travaux montrent que pratiquer un geste de base augmente la connectivité structurelle sur les voies de la, entre les régions du cerveau qui contrôlent le mouvement et traitent le son.Les preuves actuelles montrent que le faisceau corticospinal, le faisceau pyramidal, le corps calleux et la capsulesont tous influencés par des niveaux élevés de formation musicale. D'autres preuves suggèrent que la formation musicale peut affecter spécifiquement le circuit auditif-moteur. L'objectif de l'étude était d'utiliser un tenseur deIRM (DT-MRI, en anglais) et une tractographie deprobabiliste afin de déterminer si une courte période d'apprentissageeffectué pour le côté gauche et stimulé par la musique causerait des valeurs d'fractionnelle (FA) plus élevées dans la zone du cerveau étudiée.La FA est souvent utilisée pour déduire les informations concernant la structure de lablanche et la connectivité tandis que DT-MRI et la tractographie utilisent des mesures de la direction et dude diffusion des molécules d'dans les faisceaux segmentés. La diffusivité(MD), axiale (AD) et radiale (RD) mesurent l'ampleur totale de la diffusion d'eau, offrant ainsi des informations sur les structures biologiques sous-jacentes.Ayant établi sa méthode d'analyse, l'équipe a conçu un nouveau modèle d'apprentissage dans lequel les participants ont appris quatre séquences de huit mouvements du pouce avec leurgauche, non dominante, à l'aide d'unde visualisation soit avec (groupe de musique) ou sans (groupe de contrôle) encouragements musicaux. Les sujets se sont ensuite entraînés trois fois par semaine pendant 20, sur une période de quatre semaines. Le tenseur de diffusion IRM et la tractographie de voisinage probabiliste ont identifié la diffusivité FA, axiale (AD) et radiale (RD) avant et après la formation.Trois volontaires sains âgés de 18 à 30 ans ont été recrutés à l'aide d'unde recrutement d'étudiants en ligne à l'd'Édimbourg, au Royaume-Uni. Tous étaient droitiers et n'avaient aucun antécédent de troubles neurologiques ou psychiatriques. Lamoyenne de formation musicale expérimentée par les participants était de 1,4 an avec un maximum de six et aucun n'était actuellement impliqué dans l'musicale. Tous ont d'abord été soumis à un scan IRM et à une évaluation comportementale avant le lancement de l'expérience.Par la suite, les participants ont été de nouveau soumis à un. Le résultat a montré que le groupe stimulé par la musique présentait une augmentation significative dans la connectivité structurelle dans le faisceau de matière blanche qui relie les régions auditives et motrices du côté droit du cerveau. Le groupe non stimulé par la musique n'a présenté aucun changement.Cela fait longtemps que nous savons que les gens réagissent à la musique, mais cette étude semble indiquer que la musique engendre une différence clé dans la structure cérébrale. Leur recherche fournit les preuves que même une période courte et relativement peu intense d'entraînement auditif-moteur peut rapidement induire des changements structurels dans le faisceau arqué. Les chercheurs espèrent qu'une future étude impliquant de nombreux participants examinera si la musique peut être utilisée avec des programmes spéciaux de réhabilitation pouvant, par exemple, servir à aider des patients atteints d'attaques cérébrovasculaires.Référence publication:Pour plus voir d'information: