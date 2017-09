Une image holographique, en plein jour pour pare-brise de voiture

Qu'est-ce que hololike ?

Nouveauté:

Prochaine étape:

Une image flottante est projetée sur un écran transparent. La vision de l'image est impossible sans l'utilisation d'uneayant une micro-structuration adaptée. Cette micro-structure, fabriquée par un partenaire industriel européen, utilise des technologies brevetées du Leti, basées sur des propriétés rétroréfléchissantes. Elle permet de concentrer un faisceauafin de construire une image lumineuse et aérienne, de type holographique, en plein. Une conception spécifique est mise aupour les applications automobiles. Notres'adapte à la surface inclinée des pare-brises afin d'offrir le meilleur compromis entre lades images vues sur lede lapar le conducteur et l'intégration du système optique à l'intérieur duCette technologie offre une large gamme d'applications nécessitant des informations visuelles (images,, etc.) perceptibles sur untransparent dans unlumineux:- voitures, tracteurs, avions, bateaux, motos, etc... ;- vitrines de magasins à des fins publicitaires ;- affichages de musée, etc... ;- et beaucoup plus d'applications à développer.L'écran deà tête haute du Leti exploite les propriétés optiques bien connues d'une structure rétroréfléchissante: laest réfléchie vers la source quelle que soit son origine. Il associe à la fois les propriétés rétroréfléchissantes et transparentes de la surface dans l'de projection.Afin d'aborder les différentes questions ergonomiques (par exemple la position de l'écran de projection à affichage tête haute par rapport à l'emplacement de l'utilisateur), laactuelle analyse les moyens à mettre en œuvre pour introduire une fonction deétalonnée dans lerétroréfléchi. De tels développements offriraient une grande variété de configurations pour les dispositifs. Grâce à ses caractéristiques singulières, l'écran de projection à tête haute du Leti ouvre la voie vers des applications de réalité augmentées nécessitant un largevisuel:- il n'exige aucun système optique entre l'image et l'œil- la lumière provenant de l'image est concentrée à proximité du, où le spectateur peut bénéficier d'und'affichage lumineuLe Leti est ende développer cette technologie conjointement avec des industriels dans de nombreux domaines commerciaux (défense,, agriculture, etc.) afin de le perfectionner pour proposer des applications rentables.Pour plus d'information voir: