Une base riche de données alimentaires

Manger des protéines trois fois par jour rendrait nos aînés plus forts



Photo: Robert Dumont - UdeS

La perte de muscles est une conséquence inévitable du vieillissement qui peut engendrer une certaine fragilité, des chutes ou des problèmes de mobilité. Manger des protéines en quantité suffisante est un moyen d'y remédier. Mais il semblerait que répartir les protéines également aux trois repas serait associé à une plus grandeet, chez les aînés. Ce sont les conclusions d'une étude menée à l'dedu Centre universitaire deMcGill (IR-CUSM) en collaboration avec l'de Sherbrooke et l'Université de. L'équipe de chercheurs s'est penchée non seulement sur lade protéines consommée, mais aussi sur sa distribution aux repas chez les personnes âgées de 67 ans et plus, en se servant de l'une des bases deles plus exhaustives au Québec. Les résultats de l'étude, qui a été publiée dans la revue American Journal of Clinical, apportent un éclairage nouveau sur l'alimentation des personnes dans une population vieillissante."Beaucoup de personnes âgées, particulièrement endu, consomment la majorité de leur apport journalier en protéines aux repas du midi et du soir. Nous voulions voir si les personnes qui ajoutent une source de protéines au petit-déjeuner et qui auraient donc un apport équilibré en protéines aux trois repas, avaient une plus grandemusculaire", dit l'auteure principale de l'étude, la DreStéphanie Chevalier, qui està l'IR-CUSM et professeure adjointe à l'École de nutrition humaine de l'université McGill.Pour obtenir ces résultats, la Dre Chevalier et son équipe ont collaboré avec la Dre Hélène Payette de l'Université Sherbrooke, qui dirige une étude longitudinale québécoise sur la nutrition et lede la population appelée(Nutrition as a Determinant of Successful Aging). Les chercheurs de l'IR-CUSM ont analysé les données de la cohorte NuAge, qui compte près de 1 800 personnes qui ont été suivies pendant trois ans. Ils ont doncen revue les habitudes de consommation de 827 hommes et 914 femmes en santé âgés de 67 à 84 ans résidant au Québec en essayant d'établir des liens avec des variables comme la force, la masse musculaire ou la mobilité."L'étude NuAge est une des rares études à avoir recueilli des données aussi détaillées sur la consommation alimentaire parmi une large cohorte de personnes âgées. Nous sommes fiers que l'étude NuAge puisse contribuer à des recherches pertinentes de cetteau Québec", dit la Dre Hélène Payette du Centre de recherche sur le vieillissement et professeure à la Faculté deet sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke."Nous avons observé que les participants, hommes et femmes, qui consommaient des protéines de manière équilibrée durant la journée, avaient une plus grande force musculaire que ceux qui en consommaient davantage lors du repas du soir et moins le matin. Cependant, il semble que la distribution des protéines au cours de la journée n'a pas de lien avec la mobilité des participants", explique la première auteure de l'étude, DreSamaneh Farsijani, ancienne doctorante sous la supervision de la Dre Chevalier.Tous les tissus corporels, dont les muscles, sont composés de protéines qui elles-mêmes sont constituées d'acides aminés. Si les apports protéiques diminuent, la synthèse ne se fait pas correctement et cela entraine une perte de masse musculaire."Nos travaux de recherche sont fondés sur des données scientifiques qui démontrent que les personnes âgées ontde consommer une plus grande quantité de protéines par repas car elles ont besoin d'un plus grand 'boost' d'acides aminés pour engendrer la synthèse protéique ", explique la Dre Chevalier, qui ajoute qu'un des acides aminés essentiels connu pour le renouvellement des protéines est la leucine. "Il serait donc intéressant, conclut-elle, de se pencher, lors de futures études, sur les sources de protéines et leur composition en acides aminés afin d'aller plus loin dans nos."