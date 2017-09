Rencontrer un microbe le matin ou le soir, qu'est-ce que ça change ?



Dans cette image de microscopie électronique, Leishmania (en haut) est " avalé " par une cellule immunitaire appelée macrophage (en bas). Image fournie par professeur Martin Olivier.

Des outils pour améliorer le traitement et la prévention

L'heure à laquelle l'organisme est infecté par un parasite importe-t-elle ? Selon une nouvelle étude de l'McGill, elle importerait grandement.Le fonctionnement duvarie selon l'du, car il est contrôlé par ses horloges biologiques. Or, des chercheurs de l'Université McGill et de l'universitaire enDouglas viennent d'établir que ces horloges avaient aussi des effets sur les infections parasitaires. Ainsi, lade l'infection varie selon qu'elle est transmise le jour ou la nuit, une découverte qui, de l'des chercheurs, pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements et de stratégies decontre les infections parasitaires.Nicolas Cermakian, professeur au Département dede l'Université McGill età l'Institut Douglas, a fait cette découverte en étudiant Leishmania, le parasite qui cause la, infection transmise la nuit par un phlébotome(communément appelé " mouche des sables "). Bon an, mal an, environ 1 million de personnes sont infectées par Leishmania, des milliers en meurent, alors que bien d'autres en conservent des. Bien que ce parasite soit généralement concentré dans des régions tropicales, les changements climatiques pourraient entraîner sa propagation. D'ailleurs, Leishmania s'est déjà répandu dans certaines régions dude l'Chez la, l'équipe du professeur Cermakian a découvert une variation marquée de la réponse immunitaire dirigée contre le parasite, selon l'heure à laquelle ce dernier a été injecté." Nos travaux antérieurs ont révélé que leest doté de ses propres horloges biologiques. Les mécanismes de défense de l'organisme sont plus ou moins actifs à différents moments de la journée ", dit Nicolas Cermakian, auteur principal de la nouvelle étude publiée dans la revue Scientific Reports et menée en collaboration avec les professeurs Martin Olivier, de McGill et du Centre universitaire deMcGill, et Nathalie Labrecque, de l'Université deet du centre dede l'Maisonneuve-Rosemont.Silke Kiessling, une ancienne postdoctorante au laboratoire du professeur Cermakian, a constaté que Leishmania était plus virulent au début de la nuit, période correspondant à la réponse immunitaire la plus forte contre le parasite.Cela dit, pourquoi un parasite serait-il transmis par unqui pique au moment précis où notre système immunitaire offre une protection maximale ? En fait, pour arriver à se développer dans l'organisme hôte, le parasite doit déclencher une réponse immunitaire forte, attirant ainsi les cellules inflammatoires (macrophages et neutrophiles) qu'il utilise pour se multiplier au site de l'infection." Nous savions déjà que les rythmes circadiens du système immunitaire pouvaient contrôler les infections virales et bactériennes, mais c'est la toute première fois que cela est démontré pour une infection parasitaire, et pour une infection transmise par un vecteur ", ajoute le professeur Cermakian.L'équipe du professeur Cermakian tentera maintenant d'identifier les mécanismes permettant le rythme circadien de Leishmania, au niveau moléculaire que cellulaire. Les chercheurs ont d'et déjà découvert que ce rythme de réponse à Leishmania est réglé par l'horloge des cellules du système immunitaire.Une meilleure compréhension du processus decircadienne de la leishmaniose pourrait contribuer à la mise aude nouveaux traitements et de meilleures mesures préventives. De plus, selon le professeur Cermakian, si on parvenait à trouver comment s'opère la régulation des interactions hôte-parasite en fonction du moment de la journée, on pourrait être mieux outillé pour lutter contre d'autres maladies transmises par des insectes.Cede recherche a été financé par les Instituts de recherche en santé du Canada.L'article " The circadian clock in immune cells controls the magnitude of Leishmania parasite infection ", par Silke Kiessling et coll., a été publié dans la revue Scientific Reports.