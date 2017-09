De nouvelles capsules thérapeutiques

Dans le but de mieux contrôler la délivrance de principes actifs thérapeutiques dans l'organisme humain, des chercheurs du Centre de recherche Paul Pascal (CNRS/Université de Bordeaux) et du Laboratoire dedes polymères organiques (CNRS/Université de Bordeaux/INP) ont synthétisé de nouvelles particules submicroniques. Ils sont parvenus à libérer le cœur de la particule contenant la substance active en appliquant un, générant ainsi un phénomène d'obtenu en piégeant des nanoparticules magnétiques d'de. Ces travaux brevetés par la SATT Aquitaine sont parus dans la revue Particle and Particle Systems Characterization.L'requière la synthèse de capsules de plus en plus complexes à la fois dans leur nature chimique, dans leur structure et dans leur fonction. Au-delà de protéger le cœur, composé de la substance à encapsuler, de l'extérieur, ces capsules doivent être capables de répondre à un stimulus externe pour libérer leur contenu à la demande. Ce stimulus peut être de diverse nature: contrainte, changement deou de pH, gradient de concentration...Les chercheurs du Centre dePaul Pascal ont conçu des capsules cœur-écorce constituées d'un cœur deenrobé d'une enveloppe rigide et cassante en silice. Dans cette configuration, une chauffe macroscopique des capsules fait fondre le cœur de cire qui, en passant de l'état solide à l'état, provoque une expansion volumique conduisant à la rupture de la coque silicique. Problème: la chauffe macroscopique doit être remplacée par une chauffe microscopique provenant de l'intérieur des capsules et non plus de l'extérieur, de manière à ne chauffer que le cœur de la capsule et pas son environnement.Pour contourner ces obstacles, les chercheurs ont eu l'idée de piéger des nanoparticules magnétiques d'oxyde de fer (g-Fe2O3) aude la cire constituant le cœur, particules connues pour présenter un phénomène d'hyperthermie sousmagnétique. Les nouveaux objets cœur-écorce qu'ils ont obtenus répondent effectivement à l'application d'un champ magnétique externe alternatif, qui, grâce à la présence des nanoparticules d'oxyde de fer, provoque une chauffe locale au sein même des capsules.Cette élévation de températurefait fondre la cire et provoque la rupture de l'cassante de silice. Les applications de tels objets sont diverses: agents de contraste pour de l'(échographie, IRM) et d'agents thérapeutiques (théranostique) avec une délivrance provoquée à l'endroit ciblé, traitements par instillation intra-pulmonaire d'un...Marion Baillot, Gauvin Hemery, Olivier Sandre, Véronique Schmitt & Rénal BackovThermo-Magnetically Responsive ?-Fe2O3@Wax@SiO2 Submicron CapsulesPart. Part. Syst. Charact. 2 août 2017- Rénal Backov, Centre de recherche Paul Pascal - Pessac- Véronique Schmitt, Centre de recherche Paul Pascal - Pessac- Olivier Sandre, Laboratoire de chimie des polymères organiques - Pessac