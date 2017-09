Cancer de la prostate: les récepteurs LXRs contre-attaquent !

Figure 1. L'épithélium prostatique normal est constitué d'une monocouche de cellules. Au cours du vieillissement, des évènements génétiques peuvent survenir et, sans réparation, conduisent au développement de foyers tumoraux. Des déséquilibres métaboliques et/ou des déséquilibres hormonaux entraînent la croissance de ces tumeurs. La dissémination métastatique est un phénomène lié à la séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement il est employé dans plusieurs domaines :) circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles sur une route.)

© Silvère Baron - Laboratoire Génétique Reproduction et Développement

Figure 2. Envahissement ganglionnaire de cellules tumorales prostatiques positives pour le marqueur CK18 (en vert) visible en partie gauche, structure tissulaire du ganglion visible en partie droite par une coloration hématoxyline et éosine.

© Silvère Baron - Laboratoire Génétique Reproduction et Développement.

Durant sa vie, un homme sur cinq sera confronté au diagnostic d'un cancer de la prostate. D'un point de vue thérapeutique, le traitement de ce cancer au stade avancé s'appuie sur la thérapie anti-hormonale qui donne de bons résultats mais une efficacité transitoire. L'équipe de Silvère Baron et Jean Marc Lobaccaro au laboratoirereproduction et développement, montrent pour la première fois que les récepteurs LXRs présents dans le tissu prostatique, sont capables de freiner l'évolution métastatique du. Commerécepteur, ceux-ci peuvent être activés pas des molécules naturelles ou médicinales, ce qui ouvre des perspectives importantes dans le développement detraitements pour combattre l'évolution métastatique dude la. Ces travaux ont été publiés le 5 septembre 2017 dans la revueSelon la, le cancer de la prostate se situe au 1erdes cancers incidents chez l'et représente la 3ème cause de décès parchez l'homme en France. Ce cancer est caractérisé par une prolifération incontrôlée des cellules épithéliales de cette glande, qui se multiplient de façon anarchique pour former une. Avec le, la tumeur peut s'étendre localement (cancer localisé). A terme, les cellules peuvent migrer hors de la prostate, essentiellement vers les ganglions lymphatiques et les os, entraînant des métastases. La présence de métastases osseuses est un facteur de pronostic négatif puisque le risque de décès est alors multiplié par 5 environ. Le traitement du cancer de la prostate, surtout dans ces stades avancés, est donc un challenge crucial, surtout pour prévenir la dissémination métastatique.A ce, les modèles animaux mimant les différents stades de développement tumoral du cancer de la prostate, depuis les premiers stades jusqu'aux métastases, sont quasiment inexistants. A partir d'un modèle deprésentant la mutation génétique la plus souvent retrouvée chez l'homme (perte duPTEN) mais ne développant quasiment pas de métastases, l'équipe deanimée par Silvère Baron et Jean-Marc Lobacaro a pu créer une nouvelle souris présentant 100% de dissémination métastatique dans les ganglions, les poumons, leet les os, mimant ainsi le développement spatiotemporel d'un cancer de la prostate. Ce phénotype est observé quand les gènes codant les récepteurs LXRs sont enlevés. Ce travail de recherche collaboratif avec des équipes de Clermont-Ferrand, Rome,, et Amsterdam démontre que les LXRs bloquent la dissémination métastatique du cancer de la prostate.Les LXRs sont des récepteurs nucléaires activables par des molécules oxydées du, les oxystérols, qui contrôlent, en autres, ledu cholestérol. La même équipe de recherche avait déjà démontré le rôle positif des LXRs dans lede la croissance tumorale dans ses phases précoces. Pour les chercheurs, cette découverte est importante car elle constitue une nouvelle piste intéressante dans le développement de molécules innovantes activant spécifiquement les LXRs dans le cancer de la prostate, en complément des thérapies pharmacologiques classiques bloquant la synthèse et/ou l'action des androgènes, afin de diminuer voire d'empêcher la dissémination métastatique.