Descente sur Titan



sonde (Une sonde spatiale est un vaisseau non habité envoyé par l'Homme pour explorer de plus près des objets du système solaire et, pour certaines, l'espace qui est au-delà. Cela couvre à la fois les mesures in situ (champs électriques...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

atterrissage (L’atterrissage désigne, au sens étymologique, le fait de rejoindre la terre ferme. Le terme recouvre cependant des notions différentes suivant qu'il est employé dans le domaine maritime ou...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

Système Solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour de lui (autrement dit, notre système...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

parachute (Le parachute est un dispositif destiné à freiner le mouvement, principalement vertical d'un objet ou d'une personne.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations de froid et de chaud,...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique,...)

fluide (Un fluide est un milieu matériel parfaitement déformable. On regroupe sous cette appellation les gaz qui sont l'exemple des fluides compressibles, et les liquides, qui sont des fluides...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est produit par des organismes vivants. Il est...)

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

altitude (L'altitude est l'élévation verticale d'un lieu ou d'un objet par rapport à un niveau de base. C'est une des composantes géographique et biogéographique qui explique la répartition de la vie sur terre.)

projection de Mercator (La projection de Mercator est une projection cylindrique du globe terrestre sur une carte plane nommée par Gerardus Mercator en 1569. Les parallèles et les méridiens sont...)

angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts apparentés.)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon, levée sur le terrain. Unités et...)

Cassini (La mission Cassini-Huygens est une mission spatiale automatique réalisée en collaboration par le Jet Propulsion Laboratory (JPL), l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale italienne (ASI). Son objectif est l'étude de la planète...)

horizon (Conceptuellement, l’horizon est la limite de ce que l'on peut observer, du fait de sa propre position ou situation. Ce concept simple se décline en physique, philosophie, littérature, et bien d'autres...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé dans les domaines suivants :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

fourni (Les Foúrnoi Korséon (Grec: Φούρνοι Κορσέων) appelés plus communément Fourni, sont un archipel de petites îles...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse...)

cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la...)

radar (Le radar est un système qui utilise les ondes radio pour détecter et déterminer la distance et/ou la vitesse d'objets tels que les avions, bateaux, ou encore la pluie. Un émetteur envoie des ondes radio, qui...)

mers (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

vie (La vie est le nom donné :)

planétaire (Un planétaire désigne un ensemble mécanique mobile, figurant le système solaire (le Soleil et ses planètes) en tout ou partie. Généralement les astres...)

pluie (La pluie désigne généralement une précipitation d'eau à l'état liquide tombant de nuages vers le sol. Il s'agit d'un hydrométéore...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

trajectoire (La trajectoire est la ligne décrite par n'importe quel point d'un objet en mouvement, et notamment par son centre de gravité.)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les...)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa...)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 3 474 km. La...)

mission Cassini-Huygens (La mission Cassini-Huygens est une mission spatiale automatique réalisée en collaboration par le Jet Propulsion Laboratory (JPL), l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence...)

NASA (La National Aeronautics and Space Administration (« Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace ») plus connue sous son abréviation NASA, est...)

Agence spatiale italienne (L'Agence spatiale italienne (en italien Agenzia Spaziale Italiana ou ASI ) a été créée en 1988 pour promouvoir, coordonner et diriger les activités spatiales de l'Italie.)

Avant l'arrivée de la mission internationale Cassini-Huygens aux abords de Saturne en 2004, la géante gazeuse, son complexe réseau d'anneaux et ses lunes énigmatiques étaient largement entourés de mystère.Le 14 janvier 2005, laHuygens de l'ESA dévoilait ce qui se cache sous l'épaissede Titan, la plus grande des lunes de Saturne, en effectuant le premiersur unduexterne.Des caractéristiques ressemblant de manière remarquable à des côtes et des systèmes fluviaux terrestres sont apparues dans la brume pendant les deuxet demi qu'a durée la descente sous. Mais avec unedeavoisinant les -180°C, c'est un autreque l'qui est à l'oeuvre ; le, un composésimple.La série d'images ci-dessus a été prise par Huygens et montre laà environ 2km d'. C'est une, donc les directions N-S et E-O se coupent àdroit, mais la surface apparaît déformée.Huygens a atterri sur une surface gelée couverte de galets arrondis, et a continué de transmettre avec le vaisseau-mère pendant 72avant quene passe sous l'. Ledeenvoyé depuis la surface aun véritable trésor de mesures in situ que les scientifiques étudient encore aujourd'hui.Pendant son odyssée de 13 années audu système de Saturne, Cassini a effectué 127 survols rapprochés de Titan qui ont permis de faire unede sa surface - avant même la descente de Huygens. Ils ont également permis de découvrir de nombreux lacs etd'hydrocarbures qui sont la preuve qu'und'eau est dissimulé sous la croûte épaisse de Titan, ainsi qu'une atmosphère qui regorge de molécules prébiotiques. L'atmosphère de Titan est probablement similaire à celle de laavant que lane s'y développe ; elle peut ainsi être considérée comme un laboratoire à l'échelle, permettant de comprendre les réactions chimiques qui ont pu conduire à l'apparition de la vie sur Terre.Cassini a également observé le passage des saisons sur Titan, notamment le développement d'un vortex tourbillonnant et des nuages dede méthane qui précipitent sur la surface.Titan a également servi de fronde gravitationnelle pour Cassiniau long de sa mission, l'envoyant sur uned'du système de Saturne. Le 11 septembre 2017 à 21h04 CEST, Cassini a effectué un dernier survol lointain de Titan, surnommé le "baiser d'adieu" par les contrôleurs de mission, à 119 049km de sa surface.Ce survol, qui a amené Cassini à ralentir légèrement sur sonde Saturne et abaisser son altitude au-dessus de la, a scellé son destin. Cassini sera détruit de la manière la plus sûre possible lors de sa rentrée contrôlée dans l'atmosphère de Saturne, permettant d'éviter tout risque d'impact imprévu sur unglacé primitif, comme laocéanique Encelade.Laest le résultat d'une coopération internationale entre la, l'ESA et l'ASI.