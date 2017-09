L'atlas de la toile cosmique des vitesses maintenant disponible

Visualisation du réseau de la toile cosmique des vitesses. Les lignes de courant visualisent les flots de matière qui courent le long des filaments (en gris) et convergent vers les zones de compression dans les nœuds (en rouge). Le point (Graphie) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte plus sombre...)

Comment reconstruire la toile cosmique des vitesses?

Un atlas de l'Univers constamment mis à jour

