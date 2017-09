Suivre la fin de mission de Cassini: plongeon dans Saturne



La dernière semaine de Cassini

Descente de Cassini: les instruments scientifiques

"Cassini-Huygens: le Grand Finale" à la Cité des sciences et de l'industrie (Paris)

Le "grand finale" de la mission internationale Cassini aura lieu vendredi avec la rentrée dans l'atmosphère de Saturne, qui mettra fin à 13 années d'exploration autour de la planète aux anneaux.Vous pourrez suivre en direct la fin de cette mission sur cette page à partir de 11h ce vendredi 15 septembre en collaboration avec le CNES et lades sciences. (Les horaires sont indicatifs et sujets à changement.)Il faut environ 83aux signaux radio pour parcourir les 1,4de km qui séparent lade Saturne.Cassini ne prendra pas de photos pendant son plongeon final sur Saturne ; le taux de transmission denécessaire pour envoyer des images est très élevé et empêcherait d'envoyer d'autres données scientifiques de grande valeur.Les dernières images seront prises le 14 septembre et devraient inclure des vues de, d'Encelade, de la petite"Peggy", d'une structure en forme d'dans les anneaux et un montagede Saturne et de ses anneaux incluant une aurore au(retrouvez ici des exemples d'images de ces cibles prises précédemment). Huit instruments (CDA, CIRS, INMS, MAG, MIMI, RPWS, RSS, UVIS) recueilleront des données pendant le plongeon final et les transmettront vers la Terre quasiment enréel.La mission touche à sa fin parce qu'après deux décennies dans l'espace, Cassini arrive à court de. Pour assurer l'élimination en toute sécurité de la, et éviterrisque d'impact imprévu sur unglacé primitif comme la lune océanique Encelade, Cassini est redirigée vers la, où elle se consumera dans l'.Depuis led'avril, Cassini plonge chaque semaine dans la zone de 2000 km située entre Saturne et ses anneaux. Ce grand finale permet de maximiser le retourde la mission grâce à des passages rapprochés près des bords intérieurs et extérieurs des anneaux, des petites lunes intérieures de la, et des couches supérieures de son atmosphère.L'ESA a apporté son concours aux 22 orbites de ce grand finale par l'intermédiaire de ses stations sol qui ont reçu des signaux en provenance de Cassini permettant de recueillir des données scientifiques cruciales. Un dernier survol lointain de Titan le 11 septembre 2017 al'nécessaire pour placer la sonde sur unedeavec Saturne.Le grand public est invité à la Cité des sciences et de l'industrie ce vendredi de 11h à 14h30 pour suivre en direct le plongeon de la sonde Cassini dans l'atmosphère de Saturne.L'ESA est partenaire de cet événement qui sera animé par Gilles Dawidowicz, de la Société Astronomique de France, et par Frédéric Castel,scientifique, qui sera en direct du(JPL) de laen Californie. Des spécialistes de l'ESA, du CNES, duet de l'feront partie d'unqui commentera la. Ils reviendront sur les nombreuses découvertes de la mission et guetteront en direct, avec le public, les dernières images prises par Cassini le 14 septembre, au plus près de lagazeuse.Dans l'après-midi, la Cité des sciences proposera unedesur Titan, la plus grosse lune de Saturne, ladu documentaire "A la conquête de Titan" en présence de l'équipe du film, et l'de Saturne auen début de soirée si la météo s'y prête.Le programme complet est disponible sur http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/conferences/silences/ Cet événement est proposé en partenariat avec l'ESA, le CNES, le CNRS, l'Observatoire deet la Société Astronomique de France.