La goélette Tara, témoin de nombreux épisodes de blanchissement massif des coraux

Déjà 15.000 échantillons prélevés par Tara sur des récifs coralliens affectés par le réchauffement climatique

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

biodiversité (La biodiversité est la diversité naturelle des organismes vivants. Elle s'apprécie en considérant la diversité des écosystèmes, des espèces, des populations et celle des gènes dans l'espace...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou...)

massif (Le mot massif peut être employé comme :)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être...)

Futuna (Futuna est une île française de la Polynésie, située en Océanie polynésienne (océan Pacifique occidental), entre la Nouvelle-Calédonie et Tahiti.)

hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au...)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre...)

goélette (Une goélette (ou anciennement goëlette) est un voilier dont le mât de misaine, placé à l'avant du grand mât, est plus court que ce dernier ou de taille égale et porte...)

Océan Pacifique (L'océan Pacifique, qui s'étend sur une surface de 180 000 000 km², est l'océan le plus vaste du globe terrestre. Il comprend entièrement l'Océanie et quelques autres îles et archipels qui traditionnellement font...)

ouest (L’ouest est un point cardinal, opposé à l'est. C'est la direction vers laquelle se couche le Soleil à l'équinoxe, le couchant (ou ponant).)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est...)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)



Échantillon de corail (Le corail est un animal de l'embranchement des Cnidaires, vivant généralement en colonies d'individus (les polypes), construisant tout au long de leur vie un squelette extérieur à partir de minéraux présents dans...)

© Yann Chavance - Tara Expeditions Foundation.

La goélette Tara, témoin de nombreux épisodes de blanchissement massif des coraux

Moorea (Moorea, en tahitien Moʻorea, est une île de Polynésie française qui fait partie des îles du Vent dans l'archipel de la Société. Elle est située face à Tahiti.)

Polynésie Française (La Polynésie française est un ensemble de 5 archipels français, composés de 118 îles dont 67 habitées, situé dans le sud de l'Océan Pacifique, à environ 6 000 km à l’est de...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

réchauffement climatique (Le réchauffement climatique, également appelé réchauffement planétaire, ou réchauffement global, est un phénomène d'augmentation de la...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré...)

Polynésie (La Polynésie (du grec, « îles nombreuses »), une des trois régions traditionnelles de l'Océanie, est un large groupement d'îles situées dans l'est et le sud de l'Océan Pacifique.)

Samoa (Les Samoa constituent un État indépendant de Polynésie, comprenant quatre îles habitées (Upolu, Savai'i, Manono et Apolima) et six îlots inhabités, dans le sud de...)

mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par...)

Tuvalu (Les Tuvalu sont un État et un archipel polynésien, au centre de l'océan Pacifique, au sud de l'équateur et proche des Kiribati, indépendantes depuis 1978.)

Kiribati (Les Kiribati (se prononce [ˈkiribæs], c'est-à-dire proche de kiribasse), en forme longue République des Kiribati, anciennement...)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée aux sensations...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et impliquent...)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

combinaison (Une combinaison peut être :)

symbiose (La symbiose est une association intime et durable entre deux organismes hétérospécifiques (espèces différentes), parfois plus. Les...)

algue (Les algues sont des êtres vivants capables de photosynthèse dont le cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique. Elles constituent une part très importante de la...)

animal (Un animal (du latin animus, esprit, ou principe vital) est, selon la classification classique, un être vivant hétérotrophe, c’est-à-dire qu’il se nourrit de substances organiques. On...)

El Niño (El Niño (littéralement « courant de l’Enfant Jésus », car il apparaît peu après noël), désigne à l'origine un courant côtier saisonnier au large du...)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont...)



Analyse des échantillons de corail.

© Sarah Fretwell - Tara Expeditions Foundation

Des changements profonds des récifs coralliens dans les prochaines décennies

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques...)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu traditionnellement de l'analyse...)

Près de 15 000 échantillons prélevés

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

séquençage (En biochimie, le séquençage consiste à déterminer l'ordre linéaire des composants d'une macromolécule (les acides...)

clef (Au sens propre, la clef ou clé (les deux orthographes sont correctes) est un dispositif amovible permettant d'actionner un mécanisme.)

haut débit (Le terme de haut débit (ou large bande par traduction littérale de l'expression anglosaxonne broadband) fait référence à des capacités d'accès à internet supérieures à celle de l'accès analogique par modem...)

analyse des données (L’analyse des données est un sous domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. On cherche par ces méthodes à donner les liens...)

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la...)

poissons (Les Poissons sont une constellation du zodiaque traversée par le Soleil du 12 mars au 18 avril. Dans l'ordre du zodiaque, elle se situe entre le...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de communications (la route, le canal ..). Par assimilation, des...)

Étudier la vie microbienne pour comprendre les réponses aux changements environnementaux

base de données (En informatique, une base de données (Abr. : « BD » ou « BDD ») est un lot d'informations stockées...)

diversité génétique (La diversité génétique est une caractéristique décrivant le niveau de variétés des gènes au sein d'une même espèce (voire...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5...)

stress (Le stress (« contrainte » en anglais), ou syndrome général d'adaptation, est l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des contraintes...)



© Lauric Thiault - Tara Expeditions Foundation.

Tara au cœur du Triangle de Corail pour la deuxième partie de l'expédition

Indonésie (L'Indonésie, officiellement la République d'Indonésie (en indonésien Republik Indonesia), est un pays transcontinental d'Asie du Sud-Est et d'Océanie. Avec plus de 17 500 îles, il...)

Philippines (La République des Philippines est un pays constituée d'un archipel de 7 107 îles dont onze d'entre elles totalisent plus de 90 % des terres et un...)

Hawaï (Hawaï ou Hawaii (en hawaïen : Hawai‘i ; en anglais : Hawaii) est un État des États-Unis situé dans l'océan Pacifique, à environ...)

bateau (Un bateau est une construction humaine capable de flotter sur l'eau et de s'y déplacer, dirigé ou non par ses occupants. Il répond aux besoins du transport maritime ou fluvial, et...)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette...)

Total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une...)

Partie en mai 2016 à travers l'Océan Pacifique, la goélette Tara est à mi-parcours de son expédition dédiée aux récifs coralliens. Elle a déjà visité 15 pays et parcouru près de 50.000 km d'Est en Ouest. Cette mission d'envergure initiée par la Fondation Tara Expéditions a permis de prélever à ceprès de 15.000 échantillons, au cours de 2000 plongées. Leur analyse qui vient de débuter va permettre de mieux connaître lades récifs coralliens, leur état deet leur capacité d'adaptation aux changements climatique et environnementaux. Les scientifiques de la mission ont également pu constater un blanchissementdes coraux sur l'du Pacifique: si quelques sites étaient indemnes comme aux îles de Wallis et, la couverture corallienne avait été affectée àde 30 à 90% sur d'autres sites. Tara Pacific est soutenue par le, le CEA, le CSM, l'Sciences & Lettres et de nombreux autres partenaires publics et privés.Partie en mai 2016 de Lorient, laTara a parcouru la moitié des 100.000 km que compte l'expédition Tara Pacific 2016-2018. Parcourant l'd'est endurant la premièrede cette, Tara a permis de rejoindre les récifs coralliens les plus isolés duPacifique et de prélever près de 15.000 échantillons sur les 35.000 destinés à mieux comprendre la biodiversité corallienne face aux changements environnementaux.C'est arrivé à Ducie Island, à l'ouest de l'Ile de Pâques en novembre 2016 puis à– lesuivant, que l'équipage de Tara a observé les premiers récifs fortement impactés par leAlors que la mission se concentre essentiellement sur les réponses biologiques du corail aux bouleversements environnementaux, l'équipage a pu établir plusieurs- En, le blanchissement a atteint 30 à 50% dans certaines îles des Tuamotu,- Sur certains sites, c'est près de 70% de la couverture corallienne qui était affectée par le blanchissement au passage de la goélette comme aux îles Pitcairn,- Aux îlesle blanchissement avait atteint 90% et avait donné lieu à lades colonies coralliennes,- En Micronésie, aux îleset, une partie des récifs étaient déjà morts à l'arrivée de Tara.- Les récifs de Wallis et Futuna ont quant à eux été relativement préservés,- Audu Pacifique, dans des eaux pourtant plus tempérées, les récifs n'ont pas non plus échappé au blanchissement: il atteint 70% à Okinawa, au Japon.Dans les zones très peu peuplées et très peu polluées comme la Polynésie, seule la hausse dea pu induire une telle dégradation des coraux. "Plus l'augmentation de la température dépasse les normales attendues, et plus les durées d'exposition à ces fortes températures de l'sont longues et plus le blanchissement est fort", indique Serge Planes,au CNRS et directeurde la mission.Lade ces deux facteurs entraîne en effet la rupture de laentre l'et l', donc la mort du polype si le réchauffement perdure au-delà de trois semaines. Selon Serge Planes: "On ne peut plus aujourd'hui parler d'épisodes ponctuels ou cycliques de hausse de températures, comme le phénomène climatique. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un réchauffement global de l'auquel s'ajoutent des périodes estivales très chaudes, de moins en moins espacées d'année en année."Pour Romain Troublé, directeur général de la Fondation Tara Expéditions, c'est la preuve que "limiter le réchauffement à deux degrés comme acté dans l'Accord de Paris est bien loin d'être suffisant pour les écosystèmes marins"."Ce que nous serons en mesure de dire avec lesoriginales de Tara Pacific, c'est quels sont les facteurs qui favorisent ou non la résistance des espèces coralliennes", explique Denis Allemand, directeur du Centre Scientifique de Monaco et codirecteur scientifique de l'expédition. Les espèces aujourd'hui abondantes sont celles pour lesquelles les conditions sont idéales. Dans l'avenir, l'deviendra favorable au développement d'autres espèces. Dans cede bouleversements, les capacités d'adaptation se développent. Cela laisse envisager des changements profonds des récifs coralliens dans les prochaines décennies.Lors de cette première année d'expédition, l'équipe de Tara Pacific a pu prélever près de 15.000 échantillons sur 17 sites ende définir la diversité microbienne associée au corail. L'équipe scientifique a pu également tester à bord de Tara une toute nouvelle technique dein situ de l'ADN pour permettre l'identification moléculaire des espèces immédiatement sur les sites de prélèvements. "Grâce au "MinIon", séquenceur de la taille d'une grosseUSB, un séquençage àde l'ADN est réalisé à bord, ce qui est très utile pour identifier les espèces de manière quasi instantanée en cas de doute. L'permet une classification des espèces collectées par comparaison à celles déjà connues", explique Quentin Carradec du Genoscope (CEA)., les équipes du Genoscope ont commencé à séquencer les génomes pour caractériser la diversité du microbiome, c'est-à-dire l'ensemble des micro-organismes associés au corail, auxde récifs ou à l'eau environnante. Les premiers tests de séquençage révèlent des échantillons de très bonne qualité, confirmant que le mode de conservation et dedes prélèvements à bord de Tara est satisfaisant.Cette bibliothèque d'échantillons permettra d'établir uneinédite à destination des laboratoires internationaux réunis par la Fondation Tara Expéditions. Ils pourront à terme comparer les récifs et distinguer leurs capacités de résistances aux bouleversements, et vérifier l'hypothèse selon laquelle un écosystème corallien riche, présentant une forte biodiversité, est plus résilient. Par ailleurs, une éventuelle corrélation pourrait être établie entre la diversité microbienne associée aux coraux et la diversité des espèces coralliennes elles-mêmes.Laétudiée doit permettre de découvrir les génomes deun ensemble d'organismes cohabitant avec etdu corail ainsi que leurs réponses auxliés notamment au réchauffement climatique.La goélette est aujourd'hui sur la Grande Barrière de Corail et se rendra dans les jours et mois à venir en Nouvelle Calédonie, aux îles Salomon, en Papouasie-Nouvelle Guinée, en, aux, à Palau, en Chine, au Japon, à, où les chercheurs poursuivront le même protocole. Tara sillonnera alors des zones de biodiversité très riches, dont des zones très peu voire pas étudiées, notamment en Chine. Tara Pacific s'achèvera alors avec un retour duen octobre 2018 à Lorient.TARA PACIFIC EN CHIFFRES- 11ème expédition de Tara depuis 2003- 2 ans d'expédition de mai 2016 à octobre 2018- 100 000 km à parcourir- 30visités- 70 escales- Près de 100 scientifiques impliqués- 23 institutions et laboratoires de- 40 archipels analysés de façon identique et ensuite comparés- 10 sites feront l'd'études ciblées sur des problématiques localesde 35 000 échantillons en 2 ans